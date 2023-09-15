為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

「冠軍洗選蛋」源自信興蛋品 新北市府：已移請高市衛生局釐清

傳出有消費者9月4日購買冠軍國際行銷公司的「冠軍洗選鮮白蛋」（產地巴西），效期到10月1日，超過農業部所說最晚9月27日，衛生局昨日到冠軍稽查，了解冠軍實為經銷商。（新北市衛生局提供）

傳出有消費者9月4日購買冠軍國際行銷公司的「冠軍洗選鮮白蛋」（產地巴西），效期到10月1日，超過農業部所說最晚9月27日，衛生局昨日到冠軍稽查，了解冠軍實為經銷商。（新北市衛生局提供）

2023/09/15 12:26

〔記者黃子暘／新北報導〕台農蛋品巴西進口洗選蛋品效期標示錯誤，傳出有消費者9月4日購買冠軍國際行銷公司的「冠軍洗選鮮白蛋」（產地巴西），效期到10月1日，超過農業部所說最晚9月27日，冠軍設址於新北市，市府衛生局今（15）日說明，冠軍是經銷商，此案洗選蛋的蛋源與包裝、標示印刷均由高雄的信興蛋品有限公司負責，已經移請高雄市衛生局釐清狀況。

衛生局指出，截至15日止，市府已查核80家超市，架上皆已無陳列巴西進口蛋品，市府昨日也到冠軍稽查，該公司為經銷商負責銷售，此案洗選蛋來源為信興，洗選廠位於屏東，產品包裝及效期、產地均由信興負責，是否為同批台農洗選的巴西雞蛋，市府已經移請高雄市釐清。

食品藥物管理科長楊舒秦昨日指出，信興與台農公司地址一樣。

衛生局說，目前中央未完整說明進口巴西蛋品經洗選後的銷售流向，資訊不明狀況下，地方稽查人力疲於奔命、消費者恐慌，呼籲農業部落實源頭管理，強化跨機關溝通，主動揭露提供進口數量、販售通路等相關資訊，讓地方政府能更有效率地保障消費者權益。

為維護食品安全，衛生局說，市府擴大啟動市售生鮮雞蛋稽查專案，到量販店、賣場、超市、超商及市場等查核每月至少60家，如有違反食品安全衛生管理法等，將依法處辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
農業部拒提供巴西蛋流向？鄭文燦：誤會
2023/09/15 12:04

農業部拒提供巴西蛋流向？鄭文燦：誤會
MLB》世界大賽低調黑馬？ 官網點出雙城不可被忽視的原因
2023/09/15 08:15

MLB》世界大賽低調黑馬？ 官網點出雙城不可被忽視的原因

瞄準竹科外溢新豐市心 「森祐本善」登場
頭城搶孤現插曲 選手一度「倒掛半空」
2023/09/15 06:41

頭城搶孤現插曲 選手一度「倒掛半空」
標錯爭議／台農董座喊冤 農業部︰依法處置
2023/09/15 05:30

標錯爭議／台農董座喊冤 農業部︰依法處置

年過40擔心老人味 醫師建議：穿上它
台農巴西蛋品誤標效期 陳美雅告發農業部
2023/09/14 17:42

台農巴西蛋品誤標效期 陳美雅告發農業部
要不到進口蛋流向 盧秀燕質疑：中央為何拒給、這麼保密
2023/09/14 12:04

要不到進口蛋流向 盧秀燕質疑：中央為何拒給、這麼保密
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播