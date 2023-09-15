「冠軍洗選蛋」源自信興蛋品 新北市府：已移請高市衛生局釐清

傳出有消費者9月4日購買冠軍國際行銷公司的「冠軍洗選鮮白蛋」（產地巴西），效期到10月1日，超過農業部所說最晚9月27日，衛生局昨日到冠軍稽查，了解冠軍實為經銷商。（新北市衛生局提供）

2023/09/15 12:26

〔記者黃子暘／新北報導〕台農蛋品巴西進口洗選蛋品效期標示錯誤，傳出有消費者9月4日購買冠軍國際行銷公司的「冠軍洗選鮮白蛋」（產地巴西），效期到10月1日，超過農業部所說最晚9月27日，冠軍設址於新北市，市府衛生局今（15）日說明，冠軍是經銷商，此案洗選蛋的蛋源與包裝、標示印刷均由高雄的信興蛋品有限公司負責，已經移請高雄市衛生局釐清狀況。

衛生局指出，截至15日止，市府已查核80家超市，架上皆已無陳列巴西進口蛋品，市府昨日也到冠軍稽查，該公司為經銷商負責銷售，此案洗選蛋來源為信興，洗選廠位於屏東，產品包裝及效期、產地均由信興負責，是否為同批台農洗選的巴西雞蛋，市府已經移請高雄市釐清。

食品藥物管理科長楊舒秦昨日指出，信興與台農公司地址一樣。

衛生局說，目前中央未完整說明進口巴西蛋品經洗選後的銷售流向，資訊不明狀況下，地方稽查人力疲於奔命、消費者恐慌，呼籲農業部落實源頭管理，強化跨機關溝通，主動揭露提供進口數量、販售通路等相關資訊，讓地方政府能更有效率地保障消費者權益。

為維護食品安全，衛生局說，市府擴大啟動市售生鮮雞蛋稽查專案，到量販店、賣場、超市、超商及市場等查核每月至少60家，如有違反食品安全衛生管理法等，將依法處辦。

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