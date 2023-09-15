為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

郭台銘挑賴佩霞當副手 朱立倫：期盼賴佩霞幫大家跟郭董溝通

國民黨主席朱立倫今天到新北市汐止橫科市場拜票，朱立倫表示，希望賴佩霞能幫大家跟郭台銘溝通，放下自我以大局為重。（記者俞肇福攝）

國民黨主席朱立倫今天到新北市汐止橫科市場拜票，朱立倫表示，希望賴佩霞能幫大家跟郭台銘溝通，放下自我以大局為重。（記者俞肇福攝）

2023/09/15 11:11

〔記者俞肇福／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天（14日）上午公布藝人賴佩霞為他的副手人選。針對賴佩霞成為郭台銘的副總統參選人，國民黨主席朱立倫今天（15日）在新北市汐止拜票時表示，他相信賴佩霞會發揮溝通能力，幫大家跟郭台銘溝通一下，放下自我、以大局為重，尊重60%的民意。

郭台銘昨日宣布賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞致詞時提到，她的專長是溝通、協調，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，接下來她要跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通，同時也落實郭台銘「整合在野」的心願。

朱立倫今天受訪時則指出，他首先要恭喜賴佩霞昨天獲得金鐘獎提名，這是大家很關心的，另外，他相信賴佩霞會發會溝通能力，幫大家共同跟郭台銘溝通一下，放下自我、以大局為重，尊重60%的民意。

媒體追問，與郭台銘還有談的空間嗎？朱立倫說，這些都是存在的，就是一念之間，如果堅持自我是成不了大局的，要放下自我，這個局勢就很清楚了。

媒體詢問賴佩霞目前傳出有雙重國籍與學歷爭議，媒體問，對於賴佩霞的參選來說，是否該考慮更周延？朱立倫回應，過程中不要這麼多批評，大家希望賴佩霞發揮溝通長才，幫忙跟郭台銘溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
郭台銘選林心如更好？「1政見」全網認同：好心動
2023/09/15 11:05

郭台銘選林心如更好？「1政見」全網認同：好心動
賴佩霞不只參選又入圍金鐘 吳宗憲有話要說
2023/09/15 10:55

賴佩霞不只參選又入圍金鐘 吳宗憲有話要說

瞄準竹科外溢新豐市心 「森祐本善」登場
陳學聖影射賴佩霞「洗學歷」 黃士修回嗆讓傅崐萁等4人「躺槍」
2023/09/15 10:25

陳學聖影射賴佩霞「洗學歷」 黃士修回嗆讓傅崐萁等4人「躺槍」
唱衰郭賴配！黃光芹酸賴佩霞：4個月的臨演
2023/09/15 10:14

唱衰郭賴配！黃光芹酸賴佩霞：4個月的臨演

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播