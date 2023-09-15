郭台銘挑賴佩霞當副手 朱立倫：期盼賴佩霞幫大家跟郭董溝通

國民黨主席朱立倫今天到新北市汐止橫科市場拜票，朱立倫表示，希望賴佩霞能幫大家跟郭台銘溝通，放下自我以大局為重。（記者俞肇福攝）

2023/09/15 11:11

〔記者俞肇福／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天（14日）上午公布藝人賴佩霞為他的副手人選。針對賴佩霞成為郭台銘的副總統參選人，國民黨主席朱立倫今天（15日）在新北市汐止拜票時表示，他相信賴佩霞會發揮溝通能力，幫大家跟郭台銘溝通一下，放下自我、以大局為重，尊重60%的民意。

郭台銘昨日宣布賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞致詞時提到，她的專長是溝通、協調，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，接下來她要跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通，同時也落實郭台銘「整合在野」的心願。

朱立倫今天受訪時則指出，他首先要恭喜賴佩霞昨天獲得金鐘獎提名，這是大家很關心的，另外，他相信賴佩霞會發會溝通能力，幫大家共同跟郭台銘溝通一下，放下自我、以大局為重，尊重60%的民意。

媒體追問，與郭台銘還有談的空間嗎？朱立倫說，這些都是存在的，就是一念之間，如果堅持自我是成不了大局的，要放下自我，這個局勢就很清楚了。

媒體詢問賴佩霞目前傳出有雙重國籍與學歷爭議，媒體問，對於賴佩霞的參選來說，是否該考慮更周延？朱立倫回應，過程中不要這麼多批評，大家希望賴佩霞發揮溝通長才，幫忙跟郭台銘溝通。

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