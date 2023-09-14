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郭台銘副手賴佩霞須放棄美國籍 過來人吳崢：流程繁複耗時逾月

民進黨新北市中和區立委參選人吳崢，為參與台灣民主放棄美國籍。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市中和區立委參選人吳崢，為參與台灣民主放棄美國籍。（記者翁聿煌攝）

2023/09/14 20:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天公布搭檔人選為資深演員賴佩霞，外界也關注賴佩霞擁有美國籍，是否因投入選戰而放棄。對此，新北市中和區立委參選人吳崢曾因投入選戰放棄美國籍，他說，放棄美國籍過程繁複，時程超過1個月以上，還需繳交2350美元，相當於台幣7萬多元的費用。

吳崢表示，出生的時候恰逢父母在美國留學，過去也曾因此擁有美國國籍，他長大投入台灣的民主運動後，為透過參與政治守護台灣主權、推動社會進步，主動辦理放棄美國國籍。

吳崢說，雖然AIT（美國在台協會）沒有那麼難走到，但放棄美國籍的程序也不是那麼簡單，首先必須向AIT預約面談時間，由AIT的美方官員面談了解放棄原因，如果美國政府認定，想透過放棄國籍的方式脫產或逃避稅務，甚至會不予核准放棄。

吳崢說，放棄國籍的行政手續費也不是小數目，約須繳交2350美元，這筆錢當然對郭台銘而言應該不成問題，繳完費用、備齊資料後，相關的檔案會全部送回美國國務院審核，等國務院確認准許放棄後，當事人再到AIT宣誓放棄美國公民身分，全部程序前前後後加起來，超過1個月也是相當有可能。

吳崢說，根據「總統副總統選舉罷免法」的規定，具有外國國籍者是不得登記的，距離正副總統候選人登記，大概剩下70天左右，他提醒賴佩霞須要注意相關時程。

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