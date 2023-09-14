綠批侯友宜外交成績死當 新北市府反擊：綠搜尋功能與治國功能一樣失靈

民進黨發言人張志豪（右起）、國際部主任趙怡翔及新北市議會黨團幹事長卓冠廷今日召開「死當的外交，疑侯的塵囂」記者會。（記者陳政宇攝）

2023/09/14 18:55

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（14）日啟程訪美，民進黨舉行記者會批評，侯友宜的兩岸、國防、經濟及外交4大議題立場模糊，市長任內對外交事務「零評論」、姊妹市「零作為」；市府副發言人羅婉庭稍早前回擊，表示民進黨為選舉打擊異己，破壞市府城市外交成果，網路分明能查到相關資料，民進黨的搜尋功能和為人詬病的治國功能一樣失靈。

羅婉庭說，新北市有51個姊妹市、友好城市，數量僅次於台北市，分布於美、歐、非、亞州，且市府投注於外交的努力受國際肯定。

羅婉庭指出，侯友宜4月出訪新加坡，受到副總理、國家發展部長、國會議員等層級接待，並獲星國主流媒體報導，提高新北市以及我國國際能見度；此外，侯友宜6月底與歐盟駐台使節會面後，歐洲經貿辦事處長高哲夫與侯友宜談到台歐合作，7月份並安排歐洲議會外交委員會至新北市政府拜會侯友宜，外交成果豐碩。

羅婉庭表示，新北市持續與世界各城市進行實體與線上交流，新北市會持續透過多元管道，讓世界看見新北，外交應該是全國同心合作努力的要務，呼籲民進黨勿以黨派之分，破壞我國無論來自中央或地方的外交成就。

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