汐止透天厝涉占國有地 黃國昌認了違建：該罰就罰

汐止透天涉及侵占國有地，黃國昌說，尊重主管機關，該罰就去罰。（翻攝自網路直播）

2023/07/15 22:12

〔記者黃皓宸／台北報導〕時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢將於明天於凱道前舉辦「公平正義救台灣」遊行，由於近日黃國昌遭爆出他在汐止的透天厝，有涉及侵占國有地。黃國昌今與館長直播時表示，指稱那是他父母30幾年前蓋的透天厝，那間房子確實有違建，也強調他尊重主管機關認定，「新北市政府怎麼認定，該罰的就去罰款」。

黃國昌昨被爆出他在位於汐止的透天厝經國產署認定，是侵占國有地，黃國昌今於館長直播節目上，被館長問到為何有侵占土地？

黃國昌回應，那是父母在民國78、79年（1989、1990年）時蓋了一棟透天厝，是30幾年前的東西，那個透天房子確實是有違建，是30幾年前的東西。

黃國昌表示，自己尊重主管機關的認定，如果自家建物有越界建築的話，那法律上面該怎麼處理就怎麼處理：黃國昌說，不會陷入他們的戰場，新北市政府怎麼去認定，若該罰的就去罰款，也強調以前的既存違建，就是第一類老違建，也都會列清冊管理。

黃國昌也質疑這件事情，國產署為何知道此事卻沒有直接通知他本人，而是用發新聞稿的方式來處理此事，但作為法律人，依法該怎麼處理，就怎麼處理，也會正面積極面對，不會迴避。

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