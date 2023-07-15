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    首頁　>　新北市

    陳時中批「第一時間切割餵藥案」 侯辦回嗆：不敢承認3+11

    國民黨總統參選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

    國民黨總統參選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

    2023/07/15 16:45

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    新北稱餵藥案「預防性撤照」 陳時中打臉：侯市府第一時間就切割

    〔記者許倬勛／新北報導〕新北市幼兒園疑似餵藥案偵結不起訴，前衛生福利部長陳時中批評新北市政府未經詳細調查就急著在「第一時間切割」。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室反嗆，去年競選台北市長期間，陳時中不敢承認拍板「3+11」，希望副總統賴清德和陳時中能有「醫者父母心」，不要再為了選舉蒙蔽良心，把孩子當成政治操作工具。

    侯辦發言人李利貞說，侯友宜非常重視孩童健康，也同理家長和老師的心情。而副總統賴清德6月10日先在桃園說，「新北市有幼兒園餵食孩子藥物」，甚至宣稱「已經有戒斷症狀」；6月18日又在接受媒體訪問時說，「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」。這種惡意的影射、帶風向，在司法釐清幼兒園案真相後，賴清德還嘴硬不認錯。撕裂社會只要一瞬間，彌補傷痕得花多少時間。說過的話都會留下紀錄，請民進黨的人別再硬拗，為虎作倀，大可不必。

    陳時中還說，「賴清德副總統要向台北市的、或是新北市的市民，為了餵藥案來道歉。我覺得這個邏輯有很大的錯誤。」李利貞質疑，台北市和新北市的市民，在執政黨眼中，難道不值得關心嗎？疫情爆發期間，陳時中率領的防疫團隊，攻擊雙北首長「叫不動醫院」，當時雙北分配到的疫苗，不如人口和確診數都較少的高雄市。危急時刻還分親疏遠近，民進黨實在邏輯錯誤。

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