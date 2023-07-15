為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    布林肯籲對抗中國脅迫 侯友宜：不能老是排斥中方 必須重啟對話

    國民黨總統參選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

    國民黨總統參選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

    2023/07/15 16:30

    〔記者許倬勛／新北報導〕美中貿易戰持續進行，美國國務卿布林肯呼籲東南亞國家團結對抗中國脅迫，印尼則警告東南亞不該捲入美中對抗，對此國民黨總統參選人侯友宜也發表意見，他認為不能老是像民進黨用意識形態排斥中方，必須降低衝突、重啟對話。

    東南亞國協（ASEAN）11日起在印尼雅加達舉行外長會議，美國國務卿布林肯呼籲東南亞各國團結對抗脅迫，維持台灣海峽的和平與穩定，但地主國印尼卻持不同意見，強調東協不能成為戰爭代理人。

    侯友宜受訪表示，美中這段時間都已經密切聯繫當中，「希望民進黨政府不要老是看到大陸就用意識形態來排斥」，最主要的是，兩岸之間一定要讓台海穩定下來，要對話、要降低衝突、要交流，這才是兩岸一起努力走、讓我們兩岸合作、互信重啟。

    國民黨總統參選人侯友宜選情不振，面對各項議題，外界譏諷侯答題不著邊際，「草包」形象如影隨形，侯的胞兄、醫師侯明鋒為侯友宜下了新註解，草包代表「草地好吃的包子」，侯受訪說，家人從小看他長大，給予他支持的力量，非常謝謝家人的支持。

    媒體追問衛福部前部長陳時中批評侯市府「第一時間切割餵藥案」，侯友宜說，「哎呀又來了，又多一位造謠者，護主不能護成這樣，硬凹的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜家族擁103間套房月收164萬還談「安心租」 張志豪：有夠諷刺！
    2023/07/15 16:29

    侯友宜家族擁103間套房月收164萬還談「安心租」 張志豪：有夠諷刺！
    宣明智主張「藍白合或白藍合」 侯友宜：要將焦慮轉換成支持力量
    2023/07/15 16:22

    宣明智主張「藍白合或白藍合」 侯友宜：要將焦慮轉換成支持力量

    和感染說掰掰 小褲穿出大健康！
    挨批包租公談居住正義 侯友宜口誤「熱飯冷炒」
    2023/07/15 16:14

    挨批包租公談居住正義 侯友宜口誤「熱飯冷炒」
    東協場邊會晤 美日同為台海發聲
    2023/07/15 05:30

    東協場邊會晤 美日同為台海發聲

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播