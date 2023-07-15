布林肯籲對抗中國脅迫 侯友宜：不能老是排斥中方 必須重啟對話

國民黨總統參選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

2023/07/15 16:30

〔記者許倬勛／新北報導〕美中貿易戰持續進行，美國國務卿布林肯呼籲東南亞國家團結對抗中國脅迫，印尼則警告東南亞不該捲入美中對抗，對此國民黨總統參選人侯友宜也發表意見，他認為不能老是像民進黨用意識形態排斥中方，必須降低衝突、重啟對話。

東南亞國協（ASEAN）11日起在印尼雅加達舉行外長會議，美國國務卿布林肯呼籲東南亞各國團結對抗脅迫，維持台灣海峽的和平與穩定，但地主國印尼卻持不同意見，強調東協不能成為戰爭代理人。

侯友宜受訪表示，美中這段時間都已經密切聯繫當中，「希望民進黨政府不要老是看到大陸就用意識形態來排斥」，最主要的是，兩岸之間一定要讓台海穩定下來，要對話、要降低衝突、要交流，這才是兩岸一起努力走、讓我們兩岸合作、互信重啟。

國民黨總統參選人侯友宜選情不振，面對各項議題，外界譏諷侯答題不著邊際，「草包」形象如影隨形，侯的胞兄、醫師侯明鋒為侯友宜下了新註解，草包代表「草地好吃的包子」，侯受訪說，家人從小看他長大，給予他支持的力量，非常謝謝家人的支持。

媒體追問衛福部前部長陳時中批評侯市府「第一時間切割餵藥案」，侯友宜說，「哎呀又來了，又多一位造謠者，護主不能護成這樣，硬凹的」。

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