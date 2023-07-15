新北6旬男與8旬姊夫爆口角 怒持刀刺死對方再自殘

65歲易姓男子午後與81歲彭姓姊夫發生口角後，持水果刀跑到彭男房間，朝彭男左胸猛刺後，再持刀朝自己腹部刺；彭男傷重不治，易男則獲救脫離險境。瑞芳警方在現場拉起封鎖線。（記者林嘉東攝）

2023/07/15 15:55

首次上稿：15:22

更新時間：15:55

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區發生人倫悲劇！65歲易姓男子今天疑與81歲彭姓姊夫發生口角，一怒之下持水果刀跑到彭男房間，朝彭男左胸猛刺後，再持刀刺自己腹部，意圖同歸於盡。彭姓姊夫送醫不治；易男送醫後脫離險境，無生命危險。

新北市瑞芳區一坑路一樓民宅今天下午1點半發生命案。65歲易姓男子午間到姊姊家作客，疑似與彭姓姊夫發生口角，突然持姊夫家中水果刀，跑到彭男房間內，朝他左胸猛刺，再跑到客廳，持刀朝自己腹部刺，意圖同歸於盡。

易男行凶時，易男的姊姊與姪兒都在自己的房間，聽到易男朝自己腹部猛刺發出慘叫聲後，才走出房門查看，發現2人已倒臥在血泊中，趕緊報案。

新北市消防局獲報趕抵立即將已無呼吸心跳的彭男與腹部有刀傷的易男送醫急救，經醫院急救到下午3點左右，彭男仍傷重不治，易男則已脫離險境。

警方初步調查，案發前，易男與彭男已有嫌隙，2人曾發生多次口角。至於易男今天為何突然持刀殺害姊夫？瑞芳警分局正在調查釐清中。

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新北市警局鑑識組人員案發後，到彭男新北市瑞芳區住處勘驗採證發現，現場並無打鬥痕跡。（記者林嘉東翻攝）

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