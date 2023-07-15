挨批包租公談居住正義 侯友宜口誤「熱飯冷炒」

國民黨總統參選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

2023/07/15 16:14

〔記者許倬勛／新北報導〕時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢，明天將在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」遊行，國民黨總統參選人侯友宜拋出五大住宅政策，侯受訪劍指執政黨，批民進黨的社宅跳票，副總統賴清德竟稱「房價正在降」，因此他提出相關政策；至於挨批「『包租公』談居住正義」，侯口誤將「冷飯熱炒」說成「熱飯冷炒」，強調自己財產申報一切合法。

談及明天上凱道為「居住正義」發聲，侯友宜批評民進黨的社宅政策跳票，賴清德身為副總統竟說「房價正在降」，也因此引起社會大眾的不滿，為了實踐居住正義，他提出相關政策，例如租金實價登錄，重新檢討不動產交易所得稅，實踐漲價歸公，保障社宅青年（育嬰戶）優先入住名額，採「輪候制」提高多次落籤者中籤率等。

媒體好奇侯友宜在遊行中是否會與民眾黨主席暨總統參選人柯文哲互動？侯友宜說，他跟柯文哲本來就是認識的朋友，兩人的互動會非常自然，若有機會碰面會打招呼，大家一起面對司法改革、居住正義的問題，下架沒有辦法做到的民進黨；媒體詢及黃國昌涉及非法占用國有地，是否會親口向他說明？侯友宜簡短表示一切按照規定辦理。

至於挨批「『包租公』談居住正義」，侯友宜嘆氣表示「選舉奧步又來了」，他向監察院申報的財產一切合法、可供檢驗，但隨即口誤將「冷飯熱炒」說成「熱飯冷炒」。

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