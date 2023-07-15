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    「阿爸的動感人生」侯友宜表揚55位模範父親 要子女把愛大聲說出來

    獲新北市長侯友宜（中左）表揚模範父親最年長者為新莊區103歲的李裕（中右）。（記者翁聿煌攝）

    獲新北市長侯友宜（中左）表揚模範父親最年長者為新莊區103歲的李裕（中右）。（記者翁聿煌攝）

    2023/07/15 15:54

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天表揚年度模範父親，共有55人獲獎，最年長的模範父親為新莊區李裕，今年高齡103歲，他14歲時就投筆從戎，進入黃埔軍校投身軍旅並參與大小戰役，1958年八二三炮戰表現英勇獲總統授勳，軍伍生涯結束後，他開設食品廠，並照顧榮民及其遺孤，在家人眼中一直是堅毅、慈藹代表，開心接受市長侯友宜表揚。

    侯友宜呼籲所有子女「愛要及時，大家一定要記得三不五時對爸爸說我愛您！」新北市政府今年以「阿爸的動感人生」為主題，打造歡樂又寫實的馬拉松場景。

    獲表揚模範父親最年長者為新莊區李裕，今年高齡103歲，最年輕爸爸為蘆洲區58歲林寶榮，原從事建築相關工作，為了陪伴孩子成長，便辭去工作與妻子共同經營早餐店，並擔任學校志工。

    永和區陳儀常可說是今年頒獎主題「動感人生」的代表人物，他原本在食品廠從事粗重工作，建立家庭後，再重拾書本考進省立體專夜間部，畢業後受邀到美國內華達州國術館教學，回國後攻讀文化大學體育系和台灣師範大學研究所課程，任教永春高中成為「永春拳」創始人。

    蘆洲區溫子彥今年76歲，妻子離世後他便父代母職一肩扛起照顧兩個子女重擔，同時照顧因經商失敗而病倒的父親，一力承擔龐大的醫藥費，個性樂觀開朗。

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