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    首頁　>　新北市

    陳時中批新北第一時間切割餵藥案 市府嗆造謠者聯盟成員再+1

    板橋某私幼疑似餵藥案的行政調查結果出爐，證明該園無不當對待幼生。（市府提供）

    板橋某私幼疑似餵藥案的行政調查結果出爐，證明該園無不當對待幼生。（市府提供）

    2023/07/15 16:24

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市私立幼兒園疑似餵藥案偵結不起訴，前衛福部長陳時中今天指出，副總統賴清德基於兒童健康安全提醒新北市政府組醫療團隊，反觀市府第一時間切割，未詳細調查就予以處分。市府反擊說，陳時中不檢視自己為何未獲台北市民青睞，如今復出又重操不問是非、只問護主的舊業，忘了「3+11我負責」，卻忙著讓幼兒園案的造謠者聯盟成員再「+1」。

    新北市府強調，教育局5月15日接獲通報，當日立即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查，為了預防性保護幼兒安全，廢止設立許可。另依法於60日內完成行政調查，將調查報告提送審議等程序。

    市府表示，如今真相大白，依照司法偵結不起訴及科學調查的結果，已證明該園並無不當對待幼生，教育局主動撤銷其廢止設立許可的行政處分，並依規定積極全方位協助，盼儘早重建親師生情感與社會互信。

    市府批評，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間，包括「要怪，就怪病毒」、請民眾「自主應變」、「校正回歸」等經典「驚句」猶言在耳，如今再顛覆三觀，稱讚以彩虹藥水、戒斷症狀等影射性發言、涉嫌製造社會恐慌的賴清德，是為了關心兒童健康好棒棒，套句陳時中的話，這類顛倒黑白的抱大腿發言實在「大可不必」。

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