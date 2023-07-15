全台首見魚道觀察窗 新店碧潭堰保育「看魚兒洄游」

新店溪碧潭堰改建完工，增設可提供魚類迴游的魚道，民眾可在魚道中段的觀察窗看魚兒洄游。（新北市水利局提供）

2023/07/15 10:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕2015年蘇迪勒颱風重創碧潭橋下方的碧潭堰，新北市水利局於2020年開始動工進行堰體改善及周邊環境營造工程，歷經1002天施工於7月3日完成216公尺複合式堰體及升降堤，提供更好的碧潭遊憩區水位高度控制及防洪功能，新的壩體更符合保育功能，於新店溪右岸增設全台獨一無二的新店溪魚道，民眾還可以走近透過玻璃觀察窗看到魚類進魚道梯洄游的精彩畫面。

水利局長宋德仁表示，此次新建的「豎槽斜隔壁水池式」魚道，依據施工中生態調查成果及相關條件綜評，加大原設計的暫留水池空間，並調整預鑄的豎槽斜隔壁擺置方式減緩側向流速，總長度調整為132公尺，寬度設定為2公尺，平均坡度修正為1/18.7，豎槽斜隔壁數調降62個，整體平均流速下修為每秒1.5公尺，預估可提供新店溪20多種具溯游習性的魚種一條「洄家」的路。

生態調查團隊指出，魚道型式設計考量，以新店溪常見魚種如香魚、長鰭馬口鱲、台灣石（左魚右賓）、明潭吻鰕虎、短吻小鰾鮈及日本瓢鰭鰕虎等魚種，以在地魚種的思維及習性，其一針對游泳性魚類可以在水中逆流而上之外，也可以跳出水面越過落差；其二攀爬性魚類如果遇到較高流速，則會離開水面攀附在潮濕魚道側壁匍匐前進；其三底棲性魚類可以利用鰭墊幫助克服急流，整合思量並加以優化適用條件，打造適切的水中通廊。

水利局表示，碧潭魚道已於7月11日通水，打通46年來舊堰體造成廊道中斷，未來堰區場域開放後，民眾可透過觀察窗看到魚兒溯游，未來也將透過直播公開方式，以手機便可目睹即時畫面；另水下建置有AI魚類辨識整合系統，除供生態研究使用外，也規劃未來開辦「水漾學堂」課程更豐富、完整。

協助進行新店溪洄游生調查的曾晴賢教授（左）與水利局長宋德仁。（新北市水利局提供）

新店溪碧潭堰整修工程竣工，新增保育景點人工魚道，全長132公尺。（新北市水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法