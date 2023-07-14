新北市警中高階119人調動 偵辦新北幫派槍擊、績效欠缺2隊長倒退嚕

新北市今天發布三線一星到兩線一星，119名警官人事異動，預計17日報到。（記者吳仁捷翻攝）

2023/07/14 23:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局今天發布119名中高階警官人事異動，因應明年初總統、立委大選，警方從強化警政效能、維護治安穩定及當前治安工作勤、業務需要，檢討四到八序列職缺；其中土城槍擊案發地土城分局偵查隊長薛光明，及曾因扯謊槍擊案調職的新店分局偵查隊長蔡調坤兩人，均被調任較現職次等分局，形同在升官圖上「倒退嚕」，讓各級幹部無不上緊發條。

新北市警察局長廖訓誠表示，這次調動邀集兩位副局長、主任秘書、督察長、政風室、人事室業務主管，共同就適任人員品操學能、工作績效、職務歷練及遷調意願通盤檢討調整遴補，尤其督察系統特別針對風紀顧慮、刑事系統針對治安績效，等狀況通盤檢討，預計將於17日下午5時前交接。

新北市警察局119名中高階警官人事異動完整名單如下：

1.犯罪預防科科長蘇有義調任民防管制中心主任

2.後勤科科長陳孝明調任犯罪預防科科長

3.後勤科第四序列專員洪維紳調任後勤科科長

4.行政科警政股股長侯盛文調任中和分局秘書室主任

5.板橋分局勤務指揮中心主任吳家華調任行政科警政股股長

6.樹林分局秘書室主任邱吉峯調任板橋分局勤務指揮中心主任

7.公共關係室警務正張環麟調任樹林分局秘書室主任

8.蘆洲分局行政組組長邵文明調任蘆洲分局交通組組長

9.瑞芳分局交通組組長黃啓峯調任蘆洲分局行政組組長

10.蘆洲分局人事室主任盧永賢調任瑞芳分局交通組組長

11.婦幼警察隊行政組組長呂岳城調任中和分局勤務指揮中心主任

12.刑事警察大隊預防組專員黃國龍調任婦幼警察隊行政組組長

13.永和分局秘書室主任盧鴻仁調任永和分局防治組組長

14.秘書室庶務股股長陳少平調任永和分局秘書室主任

15.秘書室警務正陳慶原調任秘書室庶務股股長

16.刑事警察大隊偵查第五隊隊長陳文雄調任三峽分局勤務指揮中心主任

17.刑事警察大隊經濟組組長劉宗鑫調任刑事警察大隊偵查第五隊隊長

18.行政科警務正王鴻祥調任刑事警察大隊經濟組代理組長

19.林口分局民防組組長張春熙調任汐止分局勤務指揮中心主任

20.婦幼警察隊偵防組組長陳建仲調任犯罪預防科警務正

21.刑事警察大隊肅竊組組長陳怡龍調任婦幼警察隊偵防組組長

22.刑事警察大隊偵查第五隊專員陳國裕調任刑事警察大隊肅竊組組長

23.保防科警務正吳焜麟調任金山分局行政組組長

24.保防科偵防股股長莊勇贊調任保防科觀保股股長

25.保防科警務正孫延傑調任保防科偵防股股長

26.刑事鑑識中心警務正張良帆調任刑事鑑識中心第二股股長

27.淡水分局督察組組長黃一芳調任林口分局督察組組長

28.林口分局督察組組長李翊凡調任刑事警察大隊督察組組長

29.刑事警察大隊督察組組長曾志白調任淡水分局督察組組長

30.土城分局偵查隊隊長薛光明調任淡水分局偵查隊隊長

31.新店分局偵查隊隊長蔡調坤調任土城分局偵查隊隊長

32.淡水分局偵查隊隊長王凱文調任新店分局偵查隊隊長

33.犯罪預防科警務正侯承延調任法制室警務正

34.犯罪預防科警務正劉圳鎮調任保防科警務正

35.刑事警察大隊土城偵查隊警務員兼副隊長張森維陞任公共關係室警務正

36.婦幼警察隊警務員洪竹慶陞任犯罪預防科警務正

37.金山分局警備隊隊長游孟丞陞任犯罪預防科警務正

38.刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長凌明奇陞任秘書室警務正

39.三峽分局警務員吳良生陞任秘書室警務正

40.保安警察大隊第三中隊中隊長詹學良陞任民防管制中心警務正

41.永和分局永和所警務員兼所長莊振華陞任保防科警務正

42.板橋分局警務員劉以謙陞任外事科警務正

43.刑事鑑識中心警務員楊端凱陞任刑事鑑識中心警務正

44.三重分局大有所警務員兼所長柯軍竹調任三重分局光明所警務員兼所長

45.蘆洲分局德音所巡官兼所長俞明廷調任三重分局大有所巡官兼所長

46.蘆洲分局警務員蔡哲明調任蘆洲分局德音所警務員兼所長

47.中和分局巡官張宇翰調任中和分局秀山所巡官兼所長

48.新店分局安康所警務員兼所長陳文品調任永和分局永和所警務員兼所長

49.中和分局中原所巡官兼所長楊玉暐調任新店分局安康所巡官兼所長

50.交通警察大隊中和分隊代理中隊長林煌智調任中和分局中原所巡官兼所長

51.刑事警察大隊偵查員鄭文傑調任交通警察大隊中和分隊代理中隊長

52.交通警察大隊樹林分隊分隊長王國鈞調任樹林分局彭厝所巡官兼所長

53.林口分局巡官莊子彥調任交通警察大隊樹林分隊分隊長

54.板橋分局巡官莊政裕調任林口分局文林所巡官兼所長

55.樹林分局警備隊隊長黃福順調任金山分局警備隊隊長

56.永和分局得和所警務員兼所長黃世昌調任樹林分局警備隊隊長

57.新店分局深坑所巡官兼所長蘇建豪調任永和分局得和所巡官兼所長

58.瑞芳分局金瓜石所巡官兼所長蔡昕宸調任新店分局深坑所巡官兼所長

59.刑事警察大隊偵查員王任嗣調任瑞芳分局金瓜石所巡官兼所長

60.三重分局慈福所巡官兼所長黃奇偉陞任蘆洲分局警務員

61.中和分局錦和所警務員兼所長何宗諭調任三重分局慈福所警務員兼所長

62.新店分局青潭所巡官兼所長陳政延調任中和分局錦和所巡官兼所長

63.刑事警察大隊偵查員陳炫彰調任新店分局青潭所巡官兼所長

64.中和分局中和所巡官兼所長林合豐調任新莊分局巡官

65.中和分局積穗所巡官兼所長陳則佑調任中和分局中和所巡官兼所長

66.交通警察大隊汐止分隊分隊長徐冠明調任中和分局積穗所巡官兼所長

67.新莊分局巡官張智博調任交通警察大隊汐止分隊分隊長

68.蘆洲分局龍源所巡官兼所長丁源興調任新莊分局巡官

69.蘆洲分局巡官林彥廷調任蘆洲分局龍源所巡官兼所長

70.汐止分局長安所巡官兼所長程冠綸調任汐止分局巡官

71.金山分局野柳所巡官兼所長蔡志明調任汐止分局長安所巡官兼所長

72.刑事警察大隊偵查員梁世詮調任金山分局野柳所巡官兼所長

73.金山分局金山所警務員兼所長鄭承圃調任金山分局警務員

74.交通警察大隊金山分隊分隊長李語堂調任金山分局金山所巡官兼所長

75.金山分局巡官林昆秀調任交通警察大隊金山分隊分隊長

76.三峽分局湖山所警務員兼所長楊朝廷調任三峽分局警務員

77.三峽分局鶯歌所警務員兼所長李明川調任三峽分局湖山所警務員兼所長

78.三峽分局三峽所警務員兼所長鄧博元調任三峽分局鶯歌所警務員兼所長

79.三峽分局吉埔所巡官兼所長謝英山調任三峽分局三峽所巡官兼所長

80.交通警察大隊三峽分隊分隊長潘錫良調任三峽分局吉埔所巡官兼所長

81.交通警察大隊永和分隊分隊長張岸玲調任交通警察大隊三峽分隊分隊長

82.刑事警察大隊偵查員游斯凱調任交通警察大隊永和分隊分隊長

83.交通警察大隊瑞芳分隊分隊長蔡百剛調任交通警察大隊分隊長

84.蘆洲分局巡官李宏庭調任交通警察大隊瑞芳分隊分隊長

85.樹林分局柑園所警務員兼所長黃耀億調任保安警察大隊警務員

86.交通警察大隊淡水分隊分隊長陳昱叡調任樹林分局柑園所巡官兼所長

87.蘆洲分局巡官陳思翰調任交通警察大隊淡水分隊分隊長

88.新莊分局頭前所警務員兼所長高裕傑調任新莊分局中港所警務員兼所長

89.新莊分局中港所警務員兼所長張謝佛調任新莊分局頭前所警務員兼所長

90.刑事警察大隊板橋偵查隊警務員兼副隊長阮國城調任刑事警察大隊中和偵查隊警務員兼副隊長

91.刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長潘宗威調任刑事警察大隊板橋偵查隊警務員兼副隊長

92.刑事警察大隊蘆洲偵查隊警務員陳聲華調任刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長

93.刑事警察大隊永和偵查隊警務員兼副隊長蘇勝文調任交通警察大隊警務員

94.刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員張光耀調任刑事警察大隊永和偵查隊警務員代理副隊長

95.刑事警察大隊偵查第六隊警務員兼副隊長林長儀調任刑事警察大隊土城偵查隊警務員兼副隊長

96.刑事警察大隊蘆洲偵查隊警務員顏嘉潁調任刑事警察大隊偵查第六隊警務員兼副隊長

97.刑事警察大隊新莊偵查隊警務員游書程調任刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長

98.海山分局文聖所警務員兼所長利建德陞任第七序列職務

99.新莊分局福營所警務員兼所長周義哲陞任第七序列職務

100.海山分局新海所警務員兼所長詹螢姍陞任第七序列職務

101.新店分局碧潭所警務員兼所長張安宏陞任第七序列職務

102.蘆洲分局警備隊警務員楊文濱陞任蘆洲分局警備隊隊長

103.三重分局長泰所警務員兼所長楊晟輔陞任第七序列職務

104.蘆洲分局蘆洲所警務員兼所長蔣延紹陞任第七序列職務

105.海山分局海山所警務員兼所長吳宗澤陞任第七序列職務

106.蘆洲分局五股所警務員兼所長洪澤宇陞任第七序列職務

107.刑事鑑識中心警務員王焌霖陞任第七序列職務

108.刑事鑑識中心警務員官元揚陞任第七序列職務

109.板橋分局警務員陳思帆陞任第七序列職務

110.板橋分局後埔所巡官兼所長王品正陞任第八序列職務

111.三重分局永福所巡官兼所長汪佐凌陞任第八序列職務

112.刑事鑑識中心巡官胡瓅文陞任第八序列職務

113.刑事鑑識中心巡官鍾任賢陞任第八序列職務

114.刑事鑑識中心巡官李孟翰陞任第八序列職務

115.刑事鑑識中心巡官孫琮益陞任第八序列職務

116.三重分局巡官陳躍升陞任第八序列職務

117.金山分局巡官張俐平陞任第八序列職務

118.三峽分局巡官洪懿亨陞任第八序列職務

119.外事科巡官王忠倫陞任第八序列職務

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