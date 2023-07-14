國產署證實 黃國昌住家一整排都非法佔用國有地

國有財產署北區分區證實，黃國昌住家周邊整排都佔用國有地。（民眾提供）

2023/07/14 21:47

〔記者盧賢秀、許倬勛、陳梅英／綜合報導〕新北市議員張錦豪今爆料，前立法委員黃國昌的住宅，不僅違建變高變胖，還蓋在國有山坡地保育區。國有財產署北區分署證實，整排住家都非法佔用國有土地，要求黃國昌必須在1個月內騰空返還並繳納違約金。

新北市政府工務局指出，經調閱相關圖資判斷，汐止水源街二段的鐵皮違建，應屬2009年6月24日以前的既存違建，後續會依違章建築相關規定處理。

張錦豪今天在臉書po文，強調居住正義的黃國昌，在汐止水源路上透天厝合法使照是1至4樓，不僅長高到第5層樓，而且還長胖，汐止人向他反映，「什麼頂樓違建，你去他家後面看看，全部都是違建。」他就沿著康誥坑溪逆游而上，發現了大驚奇。

張錦豪指出，黃國昌住宅後方直接蓋在國有地上，光是違建的面積就超過原本合法的1倍，而且還把房子蓋在國有山坡地保育區。

國有財產署北區分署證實，整排住家都非法佔用國有土地，1個月前就已經請地政事務測量，依據《國有非公用不動產被占用處理要點》，財政部要求黃國昌必須於1個月內騰空返還並繳納違約金，將發文新北市政府，要求就黃國昌將房子蓋在山坡保育區一事進行查處。

新北市議員張錦豪爆料前立委住宅違建還佔用國有地。（張錦豪提供）

市議員張錦豪比對空照圖，指黃國昌的住家長高又長羘。（張錦豪提供）

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