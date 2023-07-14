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    黃國昌住家違建超出合法住宅1倍 還蓋在國有保育區

    張錦豪比對兩張空拍圖，發現黃國昌住家違建超過合法房屋1倍，還蓋在國有山坡地保育區。（張錦豪提供）

    張錦豪比對兩張空拍圖，發現黃國昌住家違建超過合法房屋1倍，還蓋在國有山坡地保育區。（張錦豪提供）

    2023/07/14 19:14

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市議員張錦豪今爆料，前立法委員黃國昌的住宅，不僅違建變高變胖，還蓋在國有山坡地保育區。

    張錦豪今天在臉書po文，自認道德的典範！聖人國昌超越你的想像！違建只有昌能你不能，居住正義不僅要長高長胖，後面你看不到的地方還蓋好蓋滿，而且蓋到中華民國山坡地保育區土地上。

    張錦豪指出，黃國昌在汐止水源路上的透天厝領有合法使照為1至4樓，每層樓同為114.3平方公尺，其他的部分呢？除了加蓋第5層樓之外，汐止人加碼「什麼頂樓違建，你去他家後面看看，全部都是違建」，他就沿著康誥坑溪逆游而上，發現了大驚奇。

    張錦豪指出，根據老丙建容積160%，建蔽率40%，黃國昌住宅不僅把剩下的60%全蓋滿，厲害的是後面直接蓋在國有地上，2塊佔用國有地的使用分區都是山坡地保育區，經過專業人士計算，地號分別是白雲段13地號大約佔用25平方公尺、秀山段1203地號大約佔用54平方公尺。

    他說，民眾比對一下2006與2018年的空拍圖，除了頂樓不一樣，後方增建物也不一樣，黃國昌家的違建真的是發揮到了極致，光是違建的面積就超過原本合法的1倍，至於把房子蓋在國有山坡地保育區上違反什麼法令，「可能要問問黃律師才正確」。

    新北市議員張錦豪爆料前立委住宅違建還佔用國有地。（張錦豪提供）

    新北市議員張錦豪爆料前立委住宅違建還佔用國有地。（張錦豪提供）

    前立委黃國昌住家被爆佔用國有山坡地保育區。（民眾提供）

    前立委黃國昌住家被爆佔用國有山坡地保育區。（民眾提供）

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