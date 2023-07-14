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    首頁　>　新北市

    表態挺居住正義太虛偽？ 吳崢批侯友宜放任新北成「囤房天堂」

    民進黨立委參選人吳崢批侯友宜放任新北成「囤房天堂」。（記者翁聿煌攝）

    民進黨立委參選人吳崢批侯友宜放任新北成「囤房天堂」。（記者翁聿煌攝）

    2023/07/14 17:38

    〔記者翁聿煌／新北報導〕由網紅「館長」陳之漢與前立法委員黃國昌主辦的716遊行即將登場，包含國民黨提名總統參選人侯友宜、民眾黨提名總統參選人柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘都將出席，民進黨新北市中和區立委參選人吳崢今天拿出數據重批侯友宜，指出新北市是六都唯一沒有「囤房稅」的地方，數據更表示，新北市囤房情況全國最嚴重，還有臉喊上街。

    新北市議會民進黨團副召集人張維倩與新北市議員張嘉玲，也向侯友宜呼籲，儘速審議「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，別再拖延，吳崢表示，其實現行已經有「囤房稅1.0」，各縣市政府得訂定房屋稅差別稅率1.5％至3.6％，而「囤房稅2.0」將更加落實居住正義，稅率調升至2％至4.8％，預計明年上路。

    吳崢說，目前六都除了新北市，都已經推行「囤房稅」，唯獨只有新北市「囤房稅」遲遲無法通過，侯友宜嘴巴喊上街，新北市居住正義卻打假球，屢屢不願面對議會、不推動「囤房稅」，為了選總統選舉，竟有臉上街騙選票。

    吳崢拿出數據提到，2021年持有非自住住家用房屋人數，新北市高達72893人，是全國最高，除此之外，新北市持有3戶房屋人數有3495人、持有4戶房屋人數有1569人、囤房5戶以上更高達1704人，也都是全國之冠，新北市儼然成「為囤房大市」，居住正義恐難落實。

    吳崢表示，以他這次的對手張慶忠家族為例，根據申報資料，在新北市就擁有將近20戶房屋，但在新北市卻只要被課徵全國最低的1.5%稅率，侯友宜掩護金權家族囤房，打壓居住正義的心，路人皆知。

    張維倩講到議會狀況，表示原以為侯友宜既然已經表態挺居住正義，「囤房稅」通過一定沒問題，沒想到議會審到囤房稅時，國民黨議員忽然開始踴躍發言，導致會議結束時間到，議長宣布散會，囤房稅條例再度被擱置，質疑是技術性拖延。

    張嘉玲則表示，六都只有新北沒有「囤房稅」，許多新北市民和年輕人都感到不可思議，新北市議會中國民黨是多數，但侯友宜態度總是模稜兩可，「囤房稅」一拖再拖，張嘉玲希望能加開臨時會儘速通過。

    台灣六都非自住房屋稅率。（立委參選人吳崢提供）

    台灣六都非自住房屋稅率。（立委參選人吳崢提供）

    台灣六都非自住房稅籍人數統計。（立委參選人吳崢提供）

    台灣六都非自住房稅籍人數統計。（立委參選人吳崢提供）

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