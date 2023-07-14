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    餵藥案》新北市府嗆鄭文燦 ：是「預防性撤照」！一點common sense都沒有

    新北市府點名行政院副院長鄭文燦（見圖）應為了批評板橋私幼餵藥案致歉。（記者周敏鴻攝）

    新北市府點名行政院副院長鄭文燦（見圖）應為了批評板橋私幼餵藥案致歉。（記者周敏鴻攝）

    2023/07/14 17:13

    〔記者許倬勛／新北報導〕新北市私立幼兒園疑似餵藥案日前偵結不起訴，新北市府點名行政院副院長鄭文燦「必須為了造謠道歉」，鄭受訪表示「新北市府前面撤照、後面復照，才是要解釋的」。新北市府反嗆鄭文燦「一點common sense（常識）都沒有」，市府為保護孩子「預防性撤照」，籲鄭拿出勇氣道歉，還給「被抹黑者」一個公道。

    新北市府表示，新北地檢署偵結餵藥案，透過科學驗證、司法及教育局行政調查，證明孩子並未被餵食不明藥物，孩子也沒有被不當對待，因此教育局立即主動撤銷案件爆發初始，為了預防性保護幼兒安全所做的廢止設立許可行政處分，並積極予以協助，盼能儘早重新建立親師生間的信任關係。

    然而當初帶頭造謠的府院黨人士依舊不願誠實面對自己說過的謊言，拿出道歉的勇氣，竟還惡人先告狀，請有心人士捫心自問，到底是誰公然說出「幼兒園的餵毒案不該發生？」，到底是誰刻意指稱「教育部有提醒，一直到提醒5次之後，檢調進行偵辦，移送這個案件，才做成撤照的處分」，到底是誰以直接或間接的影射性發言製造社會恐慌？不就是國家最高行政機關的行政院副院長嗎？

    新北市府指出，人民用神聖選票選出政黨和民意代表是希望能真心為民喉舌，而非為了選舉、為了打擊政敵信口開河、漫天撒謊，撕裂社會互信，台灣社會經過餵藥案事件後，除了省思，更需要縫合，找回人與人之間的信任與良善，呼籲造謠者們拿出勇氣誠懇道歉，找回身為政治公眾人物應有的道德良心與底線。

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