營造商遭毒品前科犯開車撞死家屬質疑未驗毒 新北警：依程序處理

新北市八里林姓男子遭劉姓男子駕砂石車撞死，家屬質疑劉嫌有毒品前科，質疑警方沒有酒測，警方說，全案依程序處理，並由檢方偵辦中。（記者吳仁捷翻攝）

2023/07/14 17:07

〔記者吳仁捷、實習記者張智凱／新北報導〕新北市八里區林姓營造商騎機車外出，遭劉姓男子駕駛砂石車輾過，不幸頭顱、上半身碎裂身亡，家屬質疑，肇事的劉姓司機曾有毒品前科，質疑警方第一時間沒驗毒，縱放人犯。

蘆洲警分局表示，獲報全案立即調閱相關監視器及現場採證，現場未發現毒品違禁物，肇事駕駛也非「尿液採驗實施辦法」所定「應受尿液採驗人」，無法強制實施毒品檢驗，駕駛人酒測值為0，全案已報請檢察官相驗偵辦，車禍部分依警政署頒布作業程序處理。

八里區69歲林姓營造商端午連假6月23日上午10時許騎機車外出，行經中山路三段時，與35歲劉姓男子駕駛的砂石車車禍，林男不幸頭顱爆裂，頸椎以上破裂，他戴的半罩式安全帽破裂變形，死狀悽慘，家屬趕抵現場，目睹親人死狀悽慘難掩哀痛。

林男家屬事後發現，肇事劉姓駕駛有多次毒品前科，曾被判刑12年8個月，目前仍假釋，懷疑劉男肇事涉及毒駕。

林男胞妹林秀鳳說，哥哥死因無法釐清，讓家屬難以接受，對肇事劉嫌多次因毒品案進出監獄，駕駛砂石車撞死人，質疑警方為何做酒測，不進行毒測，質疑「毒駕等同酒駕」，因此委託律師向新北地檢署申請針對肇事司機驗毒，希望為親人討公道，肇事劉嫌若真吸毒，不僅哥哥死不瞑目，也代表一枚不定時炸彈，開著砂石車繼續到處行走。

家屬委任律師質疑，根據刑法，毒駕視同酒駕，但警方案發之初，未對肇事駕駛驗毒，家屬對此相當痛心，認為警方可能讓劉男逃脫毒駕致死的刑責，只需繳納罰金了事，假釋身分也因涉及過失致死，不會被撤銷。

蘆洲警分局表示，警方6月23日上午10時許，獲報砂石車與機車擦撞車禍，機車騎士現場不治，全案已立即調閱相關監視器及現場採證，現場未發現毒品違禁物，肇事駕駛人並非「尿液採驗實施辦法」所定「應受尿液採驗人」，無法強制實施毒品檢驗，駕駛人經檢測酒測值為0，全案報請檢察官相驗偵辦，車禍部分依警政署頒布道路交通車禍事故處理規範及作業程序處理。

警方透露，目前全案報請檢方偵辦，劉嫌雖有毒品前科，但現場沒發現違禁品，依法無法對過失致死嫌疑犯劉嫌驗尿，但已告知檢方劉嫌相關前科，交由檢方後續偵辦。

據了解，家屬事後曾透過一名新北市議員了解，蘆洲警方也到議會向家屬說明；而民進黨新北市黨部主委何博文明日也將陪同家屬召開記者會。

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新北市八里林姓男子遭劉姓男子駕砂石車撞死，家屬質疑劉嫌有毒品前科，質疑警方沒有酒測。（記者吳仁捷翻攝）

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