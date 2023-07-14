滬尾礮臺探險解謎 淡水古蹟博物館首創軍事級「密室逃脫」

淡水古蹟博物館將於7月28至8月6日推出「臨危－密室逃脫」遊戲，每逢週五到週日加開2場夜間場次，10天總計42場，已報名額滿。（淡水古蹟博物館提供）

2023/07/14 16:53

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館再度開創古蹟新格局，在滬尾礮臺推出全國唯一「軍事級密室逃脫」，玩家須在礮臺與兵房內解謎、探險，活動為期10天。淡水古蹟博物館館長黃麗鈴說，期望未來持續引領潮流，吸引更多年輕人認識國人的歷史。

淡水古蹟博物館7月28至8月6日推出「臨危─密室逃脫」遊戲，每逢週五到週日加開2場夜間場次，10天總計42場，目前已報名額滿。

淡水古蹟博物館指出，滬尾礮臺隱身於烏啾埔山丘上，是清法戰爭過後新建的10座新式礮臺之一，礮臺佔據正對淡水河口的制高位置，四周圍繞土垣及樹木，提供良好的天然掩護，十分利於防禦對敵，礮臺內的地形有土垣、壕溝、營門、子牆、礮座、被覆、甬道及中央兵署等。

淡水古蹟博物館說，值得一看的是以玻璃纖維（FRP）打造、1比1復刻版的阿姆斯脫朗8吋礮，現擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，儲彈孔也復刻多顆砲彈，重現當時的樣貌。

黃麗鈴說，密室逃脫遊戲已籌備數個月，不但是國定古蹟唯一軍事等級的主題式活動，更開創古蹟新格局，代表淡水古蹟博物館成立滿18週年的突破性發展，期望未來持續引領潮流，吸引更多年輕人來認識屬於國人的歷史文化與故事。

淡古古蹟博物館說，博物館成立18週年，推出「光陰淡水─18歲靚事」系列活動，每月推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟，除了「臨危─密室逃脫」外，也將陸續推出18「古」怪事特展、Live Podcast、胖卡市集及微型寫生等跨界合作活動，更多詳細內容可加入淡水古蹟博物館臉書粉絲專頁或追蹤淡水古蹟博物館IG，獲得最新消息。

淡水古蹟博物館滬尾礮臺推出全國唯一軍事級密室逃脫，玩家須在礮臺與兵房內解謎、探險。（淡水古蹟博物館提供）

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