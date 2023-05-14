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    母親節假期維護北海岸居民安寧 金山警一晚祭出36件罰單

    新北市金山警分局昨（13）日深夜22時到凌晨2時規劃執行「環、警聯合稽查」，共祭出36張罰單。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市金山警分局昨（13）日深夜22時到凌晨2時規劃執行「環、警聯合稽查」，共祭出36張罰單。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/05/14 21:51

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山、萬里及石門地區是青少年聚集夜遊熱門地點，金山警分局為了在母親節假期維護北海岸安寧與交通安全昨（13）日深夜22時到凌晨2時規劃執行「環、警聯合稽查」，共取締改裝排氣管18件、無照駕駛3件、超速15件，與4月份下旬稽查行動相比，已經明顯下降。

    金山警分局指出，4月下旬與環保局實施首波聯合稽查，當時稽查非法改裝排氣管18件、取締無照駕駛5件、28件超速，成效良好；此次母親節假期期間，則取締改裝排氣管18件、無照駕駛3件、超速15件，2波執行成果中超速及無照駕駛違規均已呈現逐漸減少趨勢。

    此外，分局近期派員在石門區易超速路段執行「滾動式測速」執法，5月迄今已舉發超速違規183件，其中取締嚴重超速9件，其中超速居然時速高達140公里，造成在地原本安靜海邊鄉間沿線居民夜間極大困擾，經警分局強力取締，9位違規人除了被處分及吊扣汽車牌照，另外還得面臨3萬6千元罰鍰。

    分局長蔣叔君表示，本次專案聯合稽查於母親節前夕，執勤同仁勸導夜遊的青少年早點回家，勿為追求刺激而改裝車輛或危險駕車方式造成自身及他人危險，警方將持續聯合環保監理單位取締改裝噪音車，請民眾遵守交通法規，切勿擅自改裝車輛製造噪音或在道路危險駕駛、競速，共同維護交通安全與安寧。

    新北市金山警分局昨（13）日深夜22時到凌晨2時規劃執行「環、警聯合稽查」，共祭出36張罰單。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市金山警分局昨（13）日深夜22時到凌晨2時規劃執行「環、警聯合稽查」，共祭出36張罰單。（記者吳昇儒翻攝）

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