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    母親節看紙風車 數千人攜家帶眷塞滿龍埔國小

    立法委員吳琪銘國會辦公室、蘇巧慧國會辦公室及新北市土城區婦女親子協會，今日於新北市三峽北大特區龍埔國小，共同舉辦「紙風車劇團-巫頂環遊世界」，吸引數千名民眾攜家帶眷前往欣賞。（記者甘孟霖攝）

    立法委員吳琪銘國會辦公室、蘇巧慧國會辦公室及新北市土城區婦女親子協會，今日於新北市三峽北大特區龍埔國小，共同舉辦「紙風車劇團-巫頂環遊世界」，吸引數千名民眾攜家帶眷前往欣賞。（記者甘孟霖攝）

    2023/05/14 18:43

    〔記者甘孟霖／新北報導〕立法委員吳琪銘國會辦公室、蘇巧慧國會辦公室及新北市土城區婦女親子協會，今天（14日）於新北市三峽北大特區龍埔國小，共同舉辦「紙風車劇團-巫頂環遊世界」，吸引數千名民眾攜家帶眷前往欣賞，吳琪銘甚至還上台軋一角。

    活動現場雖然飄著細雨，但還是有數千名家長帶著小朋友一同來看戲，現場氣氛活潑熱鬧、歡笑不斷。蘇巧慧說，很高興在疫情解封後，可以將紙風車帶回北大，看到大批阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著孩子來欣賞表演真的很感動，非常感謝鄉親無畏風雨的熱情支持。

    吳琪銘表示，母親節是重要的家庭親子日，舉辦深受大家喜愛的紙風車劇團表演，除了增添親子互動關係，更透過表演讓小朋友寓教於樂，強化親子教育與反應。他說，舉辦紙風車活動是他們對三峽鄉親的承諾，如同過去幾年，除了疫情影響之外，每年都會在北大社區舉辦的瘋北大兒童上街趣一樣，希望透過各式各樣的互動遊戲與表演，讓孩童能夠擁有豐富多元的成長回憶。

    紙風車「巫頂環遊世界」演出，將日常生活作為表演題材，透過活潑逗趣的戲劇演出，把校園操場變成創意無限的想像世界，新北市議員林銘仁、張維倩、彭一書、廖宜琨等人也一同出席欣賞。

    立法委員吳琪銘國會辦公室、蘇巧慧國會辦公室及新北市土城區婦女親子協會，今日於新北市三峽北大特區龍埔國小，共同舉辦「紙風車劇團-巫頂環遊世界」，吸引數千名民眾攜家帶眷前往欣賞。（記者甘孟霖攝）

    立法委員吳琪銘國會辦公室、蘇巧慧國會辦公室及新北市土城區婦女親子協會，今日於新北市三峽北大特區龍埔國小，共同舉辦「紙風車劇團-巫頂環遊世界」，吸引數千名民眾攜家帶眷前往欣賞。（記者甘孟霖攝）

    今日活動現場雖然飄著細雨，但還是有數千名家長帶著小朋友一同來看戲，現場氣氛活潑熱鬧、歡笑不斷。蘇巧慧說，看到大批阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著孩子來欣賞表演真的很感動，非常感謝鄉親無畏風雨的熱情支持。 （記者甘孟霖攝）

    今日活動現場雖然飄著細雨，但還是有數千名家長帶著小朋友一同來看戲，現場氣氛活潑熱鬧、歡笑不斷。蘇巧慧說，看到大批阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著孩子來欣賞表演真的很感動，非常感謝鄉親無畏風雨的熱情支持。 （記者甘孟霖攝）

    吳琪銘表示，母親節是重要的家庭親子日，舉辦深受大家喜愛的紙風車劇團表演，除了增添親子互動關係，更透過表演讓小朋友寓教於樂，強化親子教育與反應。（記者甘孟霖攝）

    吳琪銘表示，母親節是重要的家庭親子日，舉辦深受大家喜愛的紙風車劇團表演，除了增添親子互動關係，更透過表演讓小朋友寓教於樂，強化親子教育與反應。（記者甘孟霖攝）

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