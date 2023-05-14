為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    民代號召「孝親沐足」謝母恩 媽媽們哭成淚人兒

    今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。（圖由林金結提供）

    今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。（圖由林金結提供）

    2023/05/14 15:46

    〔記者甘孟霖／新北報導〕今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。

    林金結表示，這次活動有許多三代同堂、甚至四代同堂的家族一起報名，最高齡的媽媽是85歲，由兒子推著輪椅來參加，孫子、女兒全家也都一同來觀禮。許多民眾聞訊想要現場報名，臨時加開的名額也立刻額滿，迴響相當熱烈。

    熱情的民眾塞滿活動現場，估計約1000人到場，而林金結的雙親雖然已經不在，但他也替在場的年長者們洗腳，將這份孝順的美德以及這份親情的愛分享出去。

    到場觀禮的土城區長周晉平表示，他看到現場洗腳後的擁抱環節時，媽媽們都非常感動，有許多人還哭成淚人兒，急著找墨鏡戴上，也有兒子輕撫母親的頭髮安慰，母子情深令人動容。土城區家長聯合會理事長李幸笛也深受感動，表示明年還要繼續號召更多人參加這意義非凡的活動。

    今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。（圖由林金結提供）

    今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。（圖由林金結提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5月鲁冰花、金萱花「母親花」開 帶媽媽賞花正是時候
    2023/05/14 14:52

    5月鲁冰花、金萱花「母親花」開 帶媽媽賞花正是時候
    清境農場揭羔羊跪乳真相 真的只是為了營養與方便
    2023/05/14 14:41

    清境農場揭羔羊跪乳真相 真的只是為了營養與方便
    台中慈院擴大辦浴佛 心田聯絡處還有浴足謝親恩
    2023/05/14 14:40

    台中慈院擴大辦浴佛 心田聯絡處還有浴足謝親恩
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播