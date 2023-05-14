民代號召「孝親沐足」謝母恩 媽媽們哭成淚人兒

今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。（圖由林金結提供）

2023/05/14 15:46

〔記者甘孟霖／新北報導〕今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。

林金結表示，這次活動有許多三代同堂、甚至四代同堂的家族一起報名，最高齡的媽媽是85歲，由兒子推著輪椅來參加，孫子、女兒全家也都一同來觀禮。許多民眾聞訊想要現場報名，臨時加開的名額也立刻額滿，迴響相當熱烈。

熱情的民眾塞滿活動現場，估計約1000人到場，而林金結的雙親雖然已經不在，但他也替在場的年長者們洗腳，將這份孝順的美德以及這份親情的愛分享出去。

到場觀禮的土城區長周晉平表示，他看到現場洗腳後的擁抱環節時，媽媽們都非常感動，有許多人還哭成淚人兒，急著找墨鏡戴上，也有兒子輕撫母親的頭髮安慰，母子情深令人動容。土城區家長聯合會理事長李幸笛也深受感動，表示明年還要繼續號召更多人參加這意義非凡的活動。

今天（14日）是一年一度的母親節，新北市議員林金結在土城新北高工志清堂，舉辦母親節為媽媽洗腳「孝親沐足 感母恩」活動，活動限定200個名額提前秒殺，許多母親在孩子們替她們洗腳的時候，也感動得落下淚來，場面相當溫馨。（圖由林金結提供）

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