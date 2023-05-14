侯友宜憶母訓 化悲傷為力量「保護更多人」

新北市長侯友宜（左二）在臉書貼文憶亡母，希望延續母親樸實努力的精神，保護更多人。（取自侯友宜臉書）

2023/05/14 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是母親節，也是新北市長侯友宜母親「作對年」的日子；侯友宜上午返回嘉義朴子老家祭祀，並在臉書回憶亡母的養育之恩。他說，母親離開時因公無法陪伴在側，成了這輩子最大的虧欠，但母親希望他以公務為重，化悲傷為更大的力量，保護更多人，他也會延續母親樸實努力的精神。

侯友宜提到，「阿母是位平凡樸實的女性，丈夫是她的天，孩子就是她的全世界」，面對嗷嗷待哺的4個孩子，即使家計困窘，米缸時常見底，阿母怕孩子們餓著、凍著，總是想盡辦法讓兄弟姐妹吃飽穿暖。便當裡金黃飽滿的香煎荷包蛋，包著母愛的滋味，是他這輩子無法忘懷的鄉愁。

侯友宜表示，母親從不給予課業壓力，唯一的要求就是不能學壞，阿母給予的愛、尊重與包容，深深影響他的待人處事，了解到凡事皆要正向思考。考上警官學校後，他隻身北漂，能回家的機會少之又少，只能透過電話表達關愛，母親總是記掛他「身體好不好？有沒有吃飽？」簡短的對話，道盡媽媽無盡的愛。

「自古忠孝兩難全」。侯友宜感嘆說，阿母離開那一刻，因公無法陪伴在側，成了這輩子對阿母最大的虧欠，他知道阿母希望他以公務為重，化悲傷為更大的力量，保護更多的人、帶給更多人幸福，才是母親在天之靈盼望。平凡的母親給予最重要的資產，就是養成他凡事必須無愧於心、務實做好每件事的人生態度。

他說，今年沒機會當面向阿母再說聲「母親節快樂」，心中難免感慨，深深體會「愛要及時，愛要把握當下」，但他知道阿母未曾遠離，母親的叮嚀不時在耳邊響起，「她樸實努力的精神，將由我延續下去」。

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