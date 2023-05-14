全國科技校院繁星推甄放榜 新北國立科大錄取率逾4成

三重商工進修部商業經營科黎姵均（中）錄取國立台北商業大學會計資訊系。（教育局提供）

2023/05/14 10:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕112學年度50所「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選」錄取結果公告，新北市有197名學生上榜，其中79名學生錄取國立台灣科技大學、國立台北科技大學等優質科大，全市國立科大錄取率高達40.1%，優於去年33.6%。

瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立台灣科技大學資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。温冠華說，當初就近入學，選擇有興趣的科系就讀，在學校細心栽培下，3年來在學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，都展現豐厚成果，他認為，「成功不是一次衝刺的結果，而是每個階段努力的總和」。

三重商工進修部商業經營科黎姵均表示，她白天至會計師事務所打工，學習會計帳務實務經驗，晚上到進修部念書，使理論與實務融會貫通，高中3年皆保持班上第1名，順利錄取國立台北商業大學會計資訊系，她說：「相信可能，就會可能。」

南強工商觀光事業科張芯瑀表示，因喜歡旅行而選擇觀光科，在學校輔導下，取得PVQC專業英文詞彙能力國際認證、TOPIK韓文檢定證書、餐飲服務及飲料調製證照，利用課餘時間在飯店或日式拉麵店打工，將專業技能運用到職場上，訓練臨場反應，在師長鼓勵下，考取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，延續對休閒產業的熱情。

瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立台灣科技大學資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。（教育局提供）

南強工商觀光事業科張芯瑀（右）錄取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，圖為實作課程。（教育局提供）

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