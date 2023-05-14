為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    全國科技校院繁星推甄放榜 新北國立科大錄取率逾4成

    三重商工進修部商業經營科黎姵均（中）錄取國立台北商業大學會計資訊系。（教育局提供）

    三重商工進修部商業經營科黎姵均（中）錄取國立台北商業大學會計資訊系。（教育局提供）

    2023/05/14 10:55

    〔記者賴筱桐／新北報導〕112學年度50所「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選」錄取結果公告，新北市有197名學生上榜，其中79名學生錄取國立台灣科技大學、國立台北科技大學等優質科大，全市國立科大錄取率高達40.1%，優於去年33.6%。

    瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立台灣科技大學資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。温冠華說，當初就近入學，選擇有興趣的科系就讀，在學校細心栽培下，3年來在學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，都展現豐厚成果，他認為，「成功不是一次衝刺的結果，而是每個階段努力的總和」。

    三重商工進修部商業經營科黎姵均表示，她白天至會計師事務所打工，學習會計帳務實務經驗，晚上到進修部念書，使理論與實務融會貫通，高中3年皆保持班上第1名，順利錄取國立台北商業大學會計資訊系，她說：「相信可能，就會可能。」

    南強工商觀光事業科張芯瑀表示，因喜歡旅行而選擇觀光科，在學校輔導下，取得PVQC專業英文詞彙能力國際認證、TOPIK韓文檢定證書、餐飲服務及飲料調製證照，利用課餘時間在飯店或日式拉麵店打工，將專業技能運用到職場上，訓練臨場反應，在師長鼓勵下，考取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，延續對休閒產業的熱情。

    瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立台灣科技大學資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。（教育局提供）

    瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立台灣科技大學資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。（教育局提供）

    南強工商觀光事業科張芯瑀（右）錄取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，圖為實作課程。（教育局提供）

    南強工商觀光事業科張芯瑀（右）錄取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，圖為實作課程。（教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    科技校院繁星錄取率57.7％ 逾9成8技高有學生上國立科大
    2023/05/09 18:31

    科技校院繁星錄取率57.7％ 逾9成8技高有學生上國立科大
    科技校院繁星開始報名 招生名額2551人
    2023/03/15 16:53

    科技校院繁星開始報名 招生名額2551人
    考高中沒上第一志願 內埔農工李彥儒繁星錄取台科大
    2022/05/24 23:27

    考高中沒上第一志願 內埔農工李彥儒繁星錄取台科大
    鶯歌工商繁星升學成績閃亮 校長帶學生回國中致謝
    2022/05/24 18:17

    鶯歌工商繁星升學成績閃亮 校長帶學生回國中致謝
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播