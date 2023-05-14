鬧事常客揚言讓工廠做不下去 老闆憤而持刀刺胸一刀斃命

新北市五股陳姓男子常到之前好心租給他廠房的葉翁工廠鬧事，葉翁13日憤而持刀刺死陳男，兇刀遺留現場。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/14 09:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股傳出殺人案，陳姓男子13日傍晚到昔日合租廠房現場，向工廠年邁的葉姓老闆嗆聲要讓他生意做不下去，由於陳嫌兩年來多次到工廠鬧事，葉姓老闆氣憤下，拿起桌上水果刀刺向陳男胸口，用力之猛連刀柄都刺斷，送醫不治，蘆洲警方趕抵逮捕葉嫌；葉嫌及在場友人指稱，葉翁與陳姓被害人熟識，兩人是五金配件同行，葉翁早年還出借廠房一隅給陳男，未料陳男常酒醉鬧事，去年被葉翁趕出後，常到工廠鬧事，葉翁忍無可忍行兇，讓原本答應家人要吃母親節大餐的葉翁當場被逮捕，被警方依殺人罪嫌送辦。

蘆洲警分局成州派出所13日晚間六時許獲報，五股區凌雲路二段傳出持刀衝突，一名男子遭對方刺入胸口，警方到場，發現73歲嫌犯葉翁與56歲陳姓被害人因爭執衝突後，葉嫌持刀插入對方胸口；陳男經消防員送醫急救至晚間7時許不治。

警方到場，制伏滯留現場的葉翁，查扣兇刀，警方將葉嫌及證人帶回偵辦，並通知鑑識中心到場採證。

據葉嫌供稱及現場友人透露，葉嫌在該處開設鐵工廠，經營五金配件，他與陳姓被害人熟識，多年前葉翁好心出借工廠一隅給陳男使用，未料陳男前年起常酒醉後鬧事，去年被葉翁趕走後，陳男常到該處鬧事，雙方引發宿怨；未料陳男13日傍晚，又到該處吵鬧，旁人勸阻未果，陳男揚言要讓葉翁生意做不下去，葉翁憤而隨手拿取桌上水果刀朝被害人胸口刺去，旁人見狀報警，葉嫌犯案後大吃一驚，員警到場逮捕葉嫌；警方勘驗現場，被害人胸口一處穿刺傷、臉部撕裂傷及前胸穿刺傷，死因將相驗釐清。

警方調查，雙方因租屋衍生糾紛，爭執後失手殺人，雙方都沒有飲酒，葉翁疑認為對方恩將仇報，連在母親節前一天都來鬧事，憤而行兇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法