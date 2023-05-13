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    首頁　>　新北市

    新北市研擬私立高中職退場機制 今年暫無專案輔導學校

    受少子化衝擊，新北市三重區清傳高商111學年度已停止招生。（記者賴筱桐攝）

    受少子化衝擊，新北市三重區清傳高商111學年度已停止招生。（記者賴筱桐攝）

    2023/05/13 19:21

    〔記者賴筱桐／新北報導〕受少子女化影響，私立高中職招生員額不足，紛紛吹起熄燈號，新北市111學年度私立高中職學生人數僅剩6萬7000多人，包括新店區開明高職、三重區清傳高商，分別已停辦或停招。教育局表示，已建立私立高級中等以上學校的退場機制與條例，今年暫無專案輔導學校。

    教育局統計，近5個學年度新北市高中職總學生人數逐年遞減，107學年度為8萬306人，到111學年度僅剩下6萬7674人，短短5年間銳減1萬2000餘人。

    此外，新北市私立高中有20所，107學年度招收1萬4301人，至111學年度僅剩1萬1449人；私立高職107學年度有19所，學生數2萬5647人，111學年度只剩下17所，學生數2萬226人，家長憂心未來恐有更多私校倒閉，孩子的就學選擇權將越來越少。

    教育局表示，因應少子女化衝擊，為維護學生受教及教職員工權益，已建立私立高級中等以上學校的退場機制與條例，並訂定「新北市政府私立高級中等學校退場審議會組織及運作辦法」，評估財務狀況、積欠薪資或違法情形等指標，界定需要輔導的學校，初步審核今年沒有專案輔導學校。

    教育局說明，新北市2019年起與台灣師範大學合作，透過系統性專案計畫與今年發布的私校永續發展手冊，透過轉型及輔導，針對招生狀況、校務運作及財務三大層面，協助私校經營，目前輔導開明工商朝文教福利機構、清傳高商朝終身學習等永續發展方向轉型。

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