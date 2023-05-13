立委揭興富發違規率近100％ 新北市府：清查3處2勒令停工

新北市政府工務局說，11日已同步清查興富發建設公司在新北3處工地，2處當場限令停工。（新北市工務局提供）

2023/05/13 19:17

〔記者闕敬倫／新北報導〕台中興富發建案吊臂10日砸落台中捷運，釀成1死10傷。時代力量立委邱顯智今天指控「興富發建案工地幾乎100％不合格」，喊話台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜「還不清查嗎？」對此，新北市工務局說，11日已同步清查興富發在新北3處工地，2處當場限令停工。

時力立委邱顯智今天在臉書發文指出，台中「文心愛悅」工地吊車吊臂砸入台中捷運軌道，造成1死10傷後，各地政府對興富發建案工地展開稽查，不查還好，一查不得了，違規率逼近百分百。「這種逼近100％的不合格率，到底還要害死多人？過去5年造成九名勞工不幸死亡的興富發集團，什麼時候才要停止草菅人命，把工地安全當一回事？」

邱顯智點名寫道，「台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，你們還不清查轄區內的興富發建案嗎？」

新北市工務局說，為維護市民安全，5月11日起聯合勞工局主動稽查工地固定式起重機和工地安全防護檢查之外，同日也針對造成台中市重大公安事件的興富發建設公司進行全面清查。

工務局說明，雖然3處工地均無塔吊工程，卻發現有多處職業安全缺失，包含開口未防護、施工架未設制式插銷、施工架與建築物未妥善連接、鋼筋尖端未保護及未落實統合管理等，已依規定裁罰，要求施工廠商限期改善，並當場限令2處工地停工。

新北市政府呼籲，各建築工程施工團隊應特別加強各項工地安全及防護措施檢查，不該有僥倖心態，經查獲有影響公共安全、公共交通之情形，最重將依建築法處以勒令停工，直到改善為止。

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