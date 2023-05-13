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    聽信YouTube投資廣告建築師遭詐騙1500萬 警逮3嫌

    警方在超商逮捕王男。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在超商逮捕王男。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/13 17:07

    〔記者徐聖倫／新北報導〕65歲蘇姓男子透過網路平台廣告輕信詐騙投資，一共匯出1500多萬仍執迷不悟，本月初詐團又告知蘇男抽中股票必須入金，但帳戶金額不足，要求其面交500萬元，以往都是線上匯款操作，這次卻是面交，才讓蘇男起疑報警，警方獲報埋伏，趁蘇男交錢時逮住前來收款的王姓男子與同夥共3人，並將王等3人法辦。

    據悉，蘇男本業是建築師，經濟狀況還算不錯，平時有投資理財的習慣。今年3月份蘇男透過YouTube點進一則股票投資廣告頁面，加入LINE群組後，被施以話術稱股票代操盤保準獲利，蘇男就這樣一步步被洗腦掉入陷阱。

    警方表示，詐團提供的投資網頁都是假的，蘇男匯入首筆現款買股票，網頁上顯示獲利，就這樣蘇男越匯越大，截至本月份已匯給詐團1529萬，但事實上卻是一毛錢也沒拿到。而本月初詐團以帳戶資金不足需補差額為由，相約蘇男面交500萬，這才讓蘇男徹底起疑。

    警方獲報聽完蘇男狀況即向其解釋遭騙，蘇男配合警方策略前往新北市新莊區立信街某超商赴約，待前來取款的王男等3人出現，一旁埋伏的員警一擁而上，順利將3人制伏，同時在他們身上搜出少量K他命，3人遭警方逮回警局偵詢。

    據調查，王男等3人都是詐團最下線，負責收水、監控，3人向警方供稱不清楚集團詳細背景，只是拿酬勞辦事，對此警方將再持續向上溯源。警詢後，依詐欺、毒品等罪嫌，將王男等3人移送法辦。

    新莊警分局長周振安呼籲，詐團透過網路大量發送宣稱可短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資，資金往往有去無回，因此千萬不可輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資以免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方將王男等3人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將王男等3人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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