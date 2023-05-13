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    新北貢寮田寮洋棲地保育有成 記錄到354種鳥種冠全台

    新北市維護鳥類棲地成果顯著，截至今年4月底，貢寮田寮洋地區記錄到的鳥種高達354種，全台第一。（新北市農業局提供）

    新北市維護鳥類棲地成果顯著，截至今年4月底，貢寮田寮洋地區記錄到的鳥種高達354種，全台第一。（新北市農業局提供）

    2023/05/13 16:43

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市農業局推動「農業健康市/式」，維護鳥類棲地成果顯著，截至今年4月底，貢寮田寮洋地區記錄到的鳥種高達354種，為全台第一，未來仍將持續全方位促進農業永續及環境共好，增加環境生物多樣性。

    新北市農業局長李玟說，每年5月第2個星期六是世界候鳥日，2023年世界候鳥日主題是「WATER」，強調水對候鳥的重要性，新北市農業局與中央合作，推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，針對有「候鳥驛站」美稱的貢寮田寮洋地區，協助該區10公頃水田保育，以人工除草取代除草劑，輔導在地農友提早進行田區翻犁，提供優良候鳥過境棲息環境；今年更針對田寮洋第1號及第2號水圳周邊，長度約2100公尺的範圍，以人工方式清除雜草。

    依據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，截至今年4月底，田寮洋已記錄到354種鳥種，如黃頭黃鶺鴒、禿鼻鴉、鴻雁、白額雁、花澤鵟、灰澤鵟等，鳥種數量為全台之冠，棲地保育有成。

    李玟表示，農業局為推廣環境保育理念及提升農友收益，輔導瑞芳地區農會協助農友轉作友善耕作，並發表田寮洋友善農產品牌「信鳥到站」，推出「羽豐米」及「羽豐米酒」等友善農產品，也輔導在地農友申請棲地營造類－多樣化棲地環境類別的綠色保育標章，讓環境保育及農業生產不再衝突，促進農業永續共榮。

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    新北市貢寮田寮洋地區記錄到的鳥種高達354種，為全台第一。（新北市農業局提供）

    新北市貢寮田寮洋地區記錄到的鳥種高達354種，為全台第一。（新北市農業局提供）

    人禾環境倫理發展基金會長期推動環境溝通工作及傳達棲地保育概念，邀請大家一起來維護棲地生物多樣性。（新北市農業局提供）

    人禾環境倫理發展基金會長期推動環境溝通工作及傳達棲地保育概念，邀請大家一起來維護棲地生物多樣性。（新北市農業局提供）

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