新北貢寮田寮洋棲地保育有成 記錄到354種鳥種冠全台
2023/05/13 16:43
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市農業局推動「農業健康市/式」，維護鳥類棲地成果顯著，截至今年4月底，貢寮田寮洋地區記錄到的鳥種高達354種，為全台第一，未來仍將持續全方位促進農業永續及環境共好，增加環境生物多樣性。
新北市農業局長李玟說，每年5月第2個星期六是世界候鳥日，2023年世界候鳥日主題是「WATER」，強調水對候鳥的重要性，新北市農業局與中央合作，推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，針對有「候鳥驛站」美稱的貢寮田寮洋地區，協助該區10公頃水田保育，以人工除草取代除草劑，輔導在地農友提早進行田區翻犁，提供優良候鳥過境棲息環境；今年更針對田寮洋第1號及第2號水圳周邊，長度約2100公尺的範圍，以人工方式清除雜草。
依據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，截至今年4月底，田寮洋已記錄到354種鳥種，如黃頭黃鶺鴒、禿鼻鴉、鴻雁、白額雁、花澤鵟、灰澤鵟等，鳥種數量為全台之冠，棲地保育有成。
李玟表示，農業局為推廣環境保育理念及提升農友收益，輔導瑞芳地區農會協助農友轉作友善耕作，並發表田寮洋友善農產品牌「信鳥到站」，推出「羽豐米」及「羽豐米酒」等友善農產品，也輔導在地農友申請棲地營造類－多樣化棲地環境類別的綠色保育標章，讓環境保育及農業生產不再衝突，促進農業永續共榮。