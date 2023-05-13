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    首頁　>　新北市

    藍營徵召將揭曉 侯友宜稱配合黨的規劃和節奏

    國民黨2024徵召進入最後階段，新北市長侯友宜今天被問到，黨中央會不會找他和鴻海創辦人郭台銘召開會前會，他會表態爭取、還是依據民調？侯友宜表示，目前都按照黨的規劃和節奏，全力配合。（記者方賓照攝）

    國民黨2024徵召進入最後階段，新北市長侯友宜今天被問到，黨中央會不會找他和鴻海創辦人郭台銘召開會前會，他會表態爭取、還是依據民調？侯友宜表示，目前都按照黨的規劃和節奏，全力配合。（記者方賓照攝）

    2023/05/13 12:46

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨2024徵召何人參選進入最後階段，新北市長侯友宜今天被問到，黨中央會不會找他和鴻海創辦人郭台銘召開會前會，那麼他會表態爭取、還是依據民調？侯友宜表示，目前都按照黨的規劃和節奏，全力配合。

    侯友宜今天到台北市世貿一館參加「國定佛誕節浴佛祈福法會」，對國民黨傳出黨中央約詢黨籍立委意見，有20位支持侯友宜、只有4、5位支持郭台銘，讓立委陳玉珍非常不服氣，媒體問侯友宜聽說過黨籍立委的想法嗎？侯友宜回應，為了國家和人民，不分你我、更不分族群，甚至不要分黨派，大家團結一心，能夠讓國家更穩定，環境更能永續，人民福祉能夠更增進，這是大家所期盼的，大家「逗陣走」。

    媒體趁勢追問，這個「逗陣走」是否包含「郭侯配」或「侯郭配」的選項嗎？侯友宜表示，大家有共同的信念、共同的價值，更要攜手一起併肩往前走，讓中華民國、讓台灣這塊土地所有人能夠過安定幸福的好日子。

    媒體問侯友宜怎麼看郭董今天遠赴金門，他談到所謂的「九二共識」，批評民進黨把「九二共識」變成「兩個中國」甚至「一中一台」的論調，讓兩岸兵戎相見？侯友宜回應，兩岸和平、國家安全，是全台灣人民所最盼望的，大家要有共同信念，所以大家一定要團結，因為和平能讓人民過更幸福的好日子。

    媒體問侯友宜怎麼看，最新民調顯示他的民調領先郭董12%左右，侯友宜回應，不管民調高或低，大家都要團結一致，讓國家更進步；媒體再指出，郭董也提到說，目前中國把台灣推到戰場邊緣，認為「九二共識」還是有高度未來性，問侯友宜的看法？侯友宜表示，其實大家有共同目標，讓社會公平、兩岸和平、國家太平，這才是最主要的目標和方向，所以台灣這塊土地，包括澎湖、金門和馬祖，大家要心連心走在一塊，守護國家安全，這是大家最重要的在關鍵時刻，一定要凝聚對內的向心力。

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