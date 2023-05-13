為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    汐止婦人疑未依號誌走斑馬線遭撞死 肇事駕駛過失致死罪送辦

    潘姓貨車駕駛昨晚駕車行經新台五路時，撞上違規穿越馬路的施姓婦人，致施婦傷重不治；警方訊後，今天上午將潘男依過失致死罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    潘姓貨車駕駛昨晚駕車行經新台五路時，撞上違規穿越馬路的施姓婦人，致施婦傷重不治；警方訊後，今天上午將潘男依過失致死罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    2023/05/13 10:35

    〔記者林嘉東／新北報導〕又傳行人過馬路被車撞死意外！新北市汐止區6旬施姓婦人昨晚為了過街買水果，走在新台五路斑馬線上被一輛貨車撞擊，送醫不治。警方勘驗路口監視畫面發現，施婦雖走在斑馬線上，但未依號誌行走，擅闖馬路，訊後今天將肇事的潘姓貨車駕駛依過失致死罪嫌送辦。

    這起死亡車禍發生在新北市汐止區新台五路、秀峰路口；昨晚8時33分，68歲施姓婦人在穿越新台五路斑馬線時，遭一輛往台北方向、由48歲潘姓男子駕駛的紅色貨車撞擊；警消獲報將其送醫時，施婦頭部擦挫傷、右手、右腳骨折，急救後傷重不治。

    事故後，警方替潘男酒測，測得酒測值為0；經警方調閱路口監視器發現，潘姓婦人雖走在斑馬路上，但未依號誌指示穿越馬路，違規穿越馬路，走到一半時被貨車撞擊。

    據指出，施婦家住在汐止火車站附近，昨晚穿越馬路要到對街水果店買水果，想不到還沒買到水果竟被撞死。

    潘男表示，昨晚他下班開車返回台北住處途中撞到施婦，但事故當時，他依交通號誌指示行駛在道路上，他並未看到施婦違規穿越馬路。

    警訊後，以潘男未注意車前狀況等事由今將潘男依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦

    68歲施姓婦人昨晚穿越新台五路斑馬線時，被一輛往台北方向的貨車撞及，消防員在現場為她施以心肺復甦術後，送往汐止國泰醫院急救。（記者林嘉東翻攝）

    68歲施姓婦人昨晚穿越新台五路斑馬線時，被一輛往台北方向的貨車撞及，消防員在現場為她施以心肺復甦術後，送往汐止國泰醫院急救。（記者林嘉東翻攝）

    潘姓貨車駕駛昨晚駕車行經新台五路時，撞上違規穿越馬路的施姓婦人，致施婦傷重不治；潘駕駛的車子引擎蓋翹起，衝撞力道不小。（記者林嘉東翻攝）

    潘姓貨車駕駛昨晚駕車行經新台五路時，撞上違規穿越馬路的施姓婦人，致施婦傷重不治；潘駕駛的車子引擎蓋翹起，衝撞力道不小。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悲傷母親節！3歲女童命喪斑馬線 母昨晚開完刀獲知女兒死訊淚灑病房
    2023/05/12 17:26

    悲傷母親節！3歲女童命喪斑馬線 母昨晚開完刀獲知女兒死訊淚灑病房
    視察台南行人環境「未看母女1死1傷路口」 交通部說明了
    2023/05/09 21:10

    視察台南行人環境「未看母女1死1傷路口」 交通部說明了

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    違規當心挨罰！ 台北市14路口5/1起加強取締
    2023/04/30 21:53

    違規當心挨罰！ 台北市14路口5/1起加強取締
    台中行人地獄？日籍婦走斑馬線遭左轉小貨車撞傷
    2023/04/11 19:09

    台中行人地獄？日籍婦走斑馬線遭左轉小貨車撞傷
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播