為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    撫養8歲兒、單親媽腦瘤陷困境 母親節前夕官民送暖

    單親罹病的林婦緊緊地將懂事的兒子摟在懷裡，彼此相依為命，令行善團一行人感動。（記者翁聿煌攝）

    單親罹病的林婦緊緊地將懂事的兒子摟在懷裡，彼此相依為命，令行善團一行人感動。（記者翁聿煌攝）

    2023/05/12 13:36

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區48歲林姓婦女罹患腦瘤，手術後造成語言困難，大小腸部份阻塞切除，租屋獨力撫養8歲孩子，孩子每天放學後就趕緊回家照顧母親，林母後續醫療負擔及經濟壓力造成生活陷困境，經板橋第一社福中心媒合，圓融行善團以一人一千元接力募集21萬5千元，於母親節前夕將善款送到林婦住處，社會局副局長許秀能帶實物銀行營養品和成人紙尿片及待用餐券等，一起關懷鼓勵林婦母子。

    林婦原在消防設備公司擔任業務，月薪有2萬6千多元，去年2月間因腦瘤於醫院進行腦部手術，去年底和今年4月間又再次進行大、小腸部份切除，術後狀況不佳，須包覆尿片，板橋第一社福中心社工林歆恩長期追蹤關懷，協助申請身障補助及媒合民間善款挹注，白天由長照中心居服員到家幫忙備餐等，孩子就讀的國小也幫忙申請仁愛基金補助學雜費用，當地福翠里長陳嘉生也出面關心，有時提供愛心便當，減輕一家生活開銷。

    林婦手術後影響部份語言中樞，說話困難，無法外出工作，經濟收入完全中斷，板橋第一社福中心日前再度媒合圓融行善團幫忙，圓融行善團團長許誥和監察人吳叁寶、許萬金及成員江明蓉等，和社會局一起前往林婦租屋處關懷，將21萬5千元善款交由林婦。

    林婦的兒子寫卡片回贈「我們處境非常困難，但您不認識卻伸出手幫助，您的愛減輕了家裡的負擔，讓還小的我和媽媽能繼續生活下去」，讓人感動，由於母親節將屆，孩子想對母親表達感謝，貼心的社工幫忙準備由道家人文協會捐贈的蜂蜜蛋糕，小孩開心地獻給媽媽，並緊緊擁抱，令一行人覺得心酸。

    社會局副局長許秀能和圓融行善團將善款21萬5千元交由林婦。（記者翁聿煌攝）

    社會局副局長許秀能和圓融行善團將善款21萬5千元交由林婦。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    母親節前夕 綠委范雲呼籲政府及社會正視「多重困境媽媽」
    2023/05/12 13:26

    母親節前夕 綠委范雲呼籲政府及社會正視「多重困境媽媽」
    媽媽們投保婦女險 金管會提醒注意3大重點
    2023/05/12 12:10

    媽媽們投保婦女險 金管會提醒注意3大重點

    萬人比基尼戶外夜店 夏季盛宴在嘉義
    國民黨慶祝母親節 朱立倫：落實照顧婦女政策
    2023/05/12 11:31

    國民黨慶祝母親節 朱立倫：落實照顧婦女政策
    民進黨基隆女議員為婦幼爭福利 促市府加速落實相關政策
    2023/05/11 17:40

    民進黨基隆女議員為婦幼爭福利 促市府加速落實相關政策
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播