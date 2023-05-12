撫養8歲兒、單親媽腦瘤陷困境 母親節前夕官民送暖

單親罹病的林婦緊緊地將懂事的兒子摟在懷裡，彼此相依為命，令行善團一行人感動。（記者翁聿煌攝）

2023/05/12 13:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區48歲林姓婦女罹患腦瘤，手術後造成語言困難，大小腸部份阻塞切除，租屋獨力撫養8歲孩子，孩子每天放學後就趕緊回家照顧母親，林母後續醫療負擔及經濟壓力造成生活陷困境，經板橋第一社福中心媒合，圓融行善團以一人一千元接力募集21萬5千元，於母親節前夕將善款送到林婦住處，社會局副局長許秀能帶實物銀行營養品和成人紙尿片及待用餐券等，一起關懷鼓勵林婦母子。

林婦原在消防設備公司擔任業務，月薪有2萬6千多元，去年2月間因腦瘤於醫院進行腦部手術，去年底和今年4月間又再次進行大、小腸部份切除，術後狀況不佳，須包覆尿片，板橋第一社福中心社工林歆恩長期追蹤關懷，協助申請身障補助及媒合民間善款挹注，白天由長照中心居服員到家幫忙備餐等，孩子就讀的國小也幫忙申請仁愛基金補助學雜費用，當地福翠里長陳嘉生也出面關心，有時提供愛心便當，減輕一家生活開銷。

林婦手術後影響部份語言中樞，說話困難，無法外出工作，經濟收入完全中斷，板橋第一社福中心日前再度媒合圓融行善團幫忙，圓融行善團團長許誥和監察人吳叁寶、許萬金及成員江明蓉等，和社會局一起前往林婦租屋處關懷，將21萬5千元善款交由林婦。

林婦的兒子寫卡片回贈「我們處境非常困難，但您不認識卻伸出手幫助，您的愛減輕了家裡的負擔，讓還小的我和媽媽能繼續生活下去」，讓人感動，由於母親節將屆，孩子想對母親表達感謝，貼心的社工幫忙準備由道家人文協會捐贈的蜂蜜蛋糕，小孩開心地獻給媽媽，並緊緊擁抱，令一行人覺得心酸。

社會局副局長許秀能和圓融行善團將善款21萬5千元交由林婦。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法