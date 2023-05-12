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    議員憂貢寮海祭走味 侯友宜：「原汁原味」不一定是進步

    新北市民進黨議員邀請國民黨議員葉元之手舉字牌至備詢台前，要求市長侯友宜恢復原汁原味的貢寮海洋音樂祭。（記者許倬勛攝）

    新北市民進黨議員邀請國民黨議員葉元之手舉字牌至備詢台前，要求市長侯友宜恢復原汁原味的貢寮海洋音樂祭。（記者許倬勛攝）

    2023/05/12 13:43

    〔記者許倬勛／新北報導〕新北市政府日前宣布舉辦19年的「貢寮國際海洋音樂祭」（簡稱海祭）劃下休止符，引發民意沸騰，市府為止血，昨又稱河海音樂祭將納入海祭、等同宣告復活，新北市議會民進黨團接連質詢，憂海祭規模若不復以往，恐成「走味的咖啡」，要求市長侯友宜讓海祭「原汁原味回歸」；侯答詢不斷強調，原汁原味不一定會進步，未來海祭將轉型與河海音樂祭共存，同樣搖滾、熱血，且會辦得更好。

    侯友宜說，待在新北13年就去了海祭13次，他對海祭有深厚感情、深知創立及經營一個品牌不易，如今貢寮海祭是轉型擴大與河海音樂祭並存，而不是縮減與消失，市府當然希望能不打折、辦得更好，侯話鋒一轉，強調活動不是每年長一樣就是原汁原味，原汁原味不一定是進步。

    「海祭將成走味的咖啡」議員李余典說，海祭乘載無數國人美好青春與熱血記憶，但未來規模銳減、僅剩一個主舞台，將成走味的咖啡；彭一書與邱婷蔚也強調，次舞台搖滾舞台是海祭很重要的精神，若市府只是扛不住壓力敷衍舉辦一屆，不願讓海祭恢復過往模樣，令人擔心海祭最後還是會消失。

    議員張維倩也質疑，今年河海音樂祭預算2500萬元要在三重大都會公園、淡水漁人碼頭舉辦活動，過往光是海祭就要2600萬元，怎麼可能將海祭納入？屆時品質恐怕嚴重縮水。翁震州、陳永福也要求市府若有心恢復海祭，就必須做到原汁原味，要求侯友宜給出承諾。

    質詢尾聲民進黨議員高舉「貢寮海洋音樂祭原汁原味」字牌，還邀請招牌口號也是「原汁原味」的國民黨議員葉元之，一起到備詢台前高呼口號，葉也欣然接受，表示好的市政議題不分藍綠。

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