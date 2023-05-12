堅決反對黑金 侯友宜：政治人物應受更高道德標準檢驗

新北市長侯友宜被問及如何看待黑金？侯強調政治人物的清廉操守非常重要，應受更高道德標準檢驗。（記者許倬勛攝）

2023/05/12 12:39

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨「中央選戰策略會報」最初名單包括立委傅崐萁、前台南議長李全教等，引發高度爭議後緊急下架，民進黨議員張維倩質詢問新北市長侯友宜對於反「黑金」立場，侯先是要張維倩定義黑金，接著又表示政治人物應受更高的道德標準檢驗，清廉操守非常重要。

三月國民黨揭露的選策會名單惹議，當時侯友宜也在臉書發表看法，寫下「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」張維倩問侯何謂黑金？侯稱端看如何定義他，每個人的定義都不同。張為侯釋疑，指黑金是有前科、以金錢及權勢伸手至政圈甚至常民生活中。

侯說，他是警察出身，對於做奸犯科的人深痛惡絕，但不代表有過去的人沒有未來，能夠洗心革面為國為民做事仍得給予肯定；張問「市長的意思是能有限度的接受，即使是黑金？」侯解釋，過去犯的錯必須被檢驗，而政治人物得受更高的標準看待，他也是如此律己。

「李全教是黑金嗎？」李余典單刀直入，侯友宜答說，自己不會對誰發表意見，李余典再次追問，侯冷不防反問「那麼李余典是黑金嗎？」李說，他百分之一百不是，和侯一樣用超高標準檢視自己，黑金話題便到此結束。

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