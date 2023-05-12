酒駕撞車須賠錢、付罰金要乘客分攤不成 竟擄人勒贖判刑8年

新北地院。（資料照）

2023/05/12 11:47

〔記者王定傳／新北報導〕23歲郭姓男子與何姓男子因共同朋友住院，遂由郭男開車載著何男前往探視，怎料，郭男因酒駕在路程中撞壞多台機車須賠錢，且因公共危險罪得付罰金，要求何男分攤，被拒絕後，他竟於2021年間夥同他人擄走何男勒贖20萬元得手，新北地院審理後依擄人勒贖罪，判處郭男8年徒刑，可上訴。

據了解，郭男與何男要去醫院探視共同朋友，但途中，郭男因酒駕在路程中撞壞多台機車，除須維修自己的汽車外，還須賠錢及支付罰金，他要求何男一起分擔；何男則認為，當時他有先詢問是否由他開車，郭男拒絕，事後，郭男雖有要求分攤，但他心想自己沒有開車不應分攤，以之後再談賠償敷衍。

檢警調查，郭男認定何男躲避分攤，竟於2021年夥同吳姓及陳姓男子（審理中），把何男約到一家檳榔攤，持摺疊刀抵住他脖子，再拿球棒等物圍毆，逼他給20萬元，後來又以毆打何男造成手機毀損，要何再給8萬元。

檢警調查，郭男等3人在等待何男聯繫朋友籌錢之際，不斷持球棒等物圍毆，造成他頭部外傷併硬膜外血腫、左側顱骨骨折、四肢多處鈍挫傷、右尺骨莖突遠端骨折、右小腿撕裂傷等傷勢，何男當場因癲癇發作昏倒。

檢警調查，郭男等人先拿到8萬元後仍不罷手，把何男押到摩鐵，等20萬元入帳才放人；審理時，郭男否認犯行。

合議庭不採信，並斥責郭男犯罪動機惡劣，手段兇殘，且控制何男長達至少7小時，致何男嚴重心理恐懼，並造成何男損失28萬元財物，犯後仍認為自己有取得20萬元的法律上權源，且被害者亦請求從重量刑，因此判刑8年。

此外，郭男被控殺人未遂部分，合議庭認為，郭男的動機是為了取財，見到被害者癲癇發作有施以救助，並在取贖後即釋放被害者，判定不構成。

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