綠問牽手後「侯郭配」？侯友宜：做自己最重要

新北市蘇系議員為新北市長侯友宜送上鴻海創辦人郭台銘今晚造勢活動的自製邀請卡。（記者許倬勛攝）

2023/05/12 12:02

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人呼之欲出，將在鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜間二擇一，兩人今天「王見王」赴板橋慈惠宮參拜媽祖，郭台銘「十指緊扣」侯友宜，兩人有說有笑，絲毫不見煙硝味，民進黨議員問侯兩人搭配的可能性，又由誰擔任副手？侯笑說「我百分之百的配對只有『元配』一人」，他認為做自己、為國為民最重要。

民進黨蘇系議員詢問侯，自藍營黨內初選起跑以來，郭台銘與侯友宜今首度同框，兩人共點起馬炮，雙方在媽祖前有說有笑，郭還十指緊扣侯，同框引起外界臆測搭檔合作可能性，會由誰出線、由誰擔任副手？

侯友宜說，人生有很多如果，都能周延設想的話很了不起，但最重要的是做自己，可以為國為民服務；議員翁震州追問「有沒有可能你當副手呢」？侯友宜笑說，只有他老婆才是百分之百的元配，其實做什麼職務不重要，重點是不分黨派、向前行面對挑戰。

郭台銘今晚將在板橋區舉辦造勢晚會，議員邱婷蔚、張維倩詢問侯是否擔心遭黨內對手深入本命區「侵門踏戶」？侯說，他的對手只有做奸犯科的壞蛋，郭台銘是新北出身，回老家看看很正常，侯還反問張維倩連珠炮的詢問很像演布袋戲。

侯友宜也被問及有無受邀出席晚會？侯回答晚上本來就有行程，他其實連早上參拜都不知道郭要來，侯打趣說「心有靈犀一點通」遠距離為郭加油打氣，蘇系議員最後遞上郭台銘晚會的邀請卡，侯全程面露微笑，心情似乎不受影響。

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