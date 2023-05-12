綠問牽手後「侯郭配」？侯友宜：做自己最重要
2023/05/12 12:02
〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人呼之欲出，將在鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜間二擇一，兩人今天「王見王」赴板橋慈惠宮參拜媽祖，郭台銘「十指緊扣」侯友宜，兩人有說有笑，絲毫不見煙硝味，民進黨議員問侯兩人搭配的可能性，又由誰擔任副手？侯笑說「我百分之百的配對只有『元配』一人」，他認為做自己、為國為民最重要。
民進黨蘇系議員詢問侯，自藍營黨內初選起跑以來，郭台銘與侯友宜今首度同框，兩人共點起馬炮，雙方在媽祖前有說有笑，郭還十指緊扣侯，同框引起外界臆測搭檔合作可能性，會由誰出線、由誰擔任副手？
侯友宜說，人生有很多如果，都能周延設想的話很了不起，但最重要的是做自己，可以為國為民服務；議員翁震州追問「有沒有可能你當副手呢」？侯友宜笑說，只有他老婆才是百分之百的元配，其實做什麼職務不重要，重點是不分黨派、向前行面對挑戰。
郭台銘今晚將在板橋區舉辦造勢晚會，議員邱婷蔚、張維倩詢問侯是否擔心遭黨內對手深入本命區「侵門踏戶」？侯說，他的對手只有做奸犯科的壞蛋，郭台銘是新北出身，回老家看看很正常，侯還反問張維倩連珠炮的詢問很像演布袋戲。
侯友宜也被問及有無受邀出席晚會？侯回答晚上本來就有行程，他其實連早上參拜都不知道郭要來，侯打趣說「心有靈犀一點通」遠距離為郭加油打氣，蘇系議員最後遞上郭台銘晚會的邀請卡，侯全程面露微笑，心情似乎不受影響。