台中捷運事件不能在新北發生 卓冠廷要求提前規劃三鶯線緊急SOP

新北市議員卓冠廷（右二）會勘三鶯線資料照。（卓冠廷服務處提供）

2023/05/12 09:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕台中市文心路上施工中的興富發建設工程，10日塔型吊臂從高樓掉落，砸中台中捷運綠線軌道，監視器畫面顯示，吊臂本無砸中車廂，結果已停靠的捷運在吊臂掉落後仍有乘客上車，甚至關門後繼續發車，直直撞上吊臂。

新北市議員卓冠廷沉痛表示，這場事故1死10傷，往生的是靜宜大學助理教授林淑雅，令人悲痛，未來捷運三鶯線也將是中運量無人駕駛系統，新北捷運該以台中的事故為鑒，提早做好緊急應變SOP。

卓冠廷指出，整理監視器畫面時間點，當天中午12點26分50秒，列車駛入豐樂公園站停靠、12點27分04秒，吊車吊臂砸落懸在軌道上，在這之後還有旅客繼續上車，而12點27分30秒，列車就發動離站，12點27分45秒，列車撞上軌道障礙物，從吊臂掉落到撞上，足有40秒時間，車體甚至是已經靜止停靠後重新發車才撞上。

卓冠廷質疑，這中間到底是SOP出問題？一年兩次演練沒認真？停煞機制出問題？偵測障礙系統出問題？絕對需要徹查，也痛批台中捷運局公司董事長林良泰昨日記者會的發言，絕不是「鼓鼓掌」就算了。

卓冠廷進一步指出，新北市現行的捷運環狀線，以及未來延到2026年通車的捷運三鶯線，一樣都是中運量的無人駕駛系統，也會有緊急事故通報行控中心、緊急停煞作業、無司機僅有隨車員、甚至是障礙物偵測系統佈建的課題存在。

因此他已函文捷運局及新北捷運公司，要求提供目前環狀線的相關規劃，以及要求及早開始進行三鶯線的緊急應變計畫，卓冠廷呼籲，「不能只期待天不降禍」，表示新北捷運應變一定要做足，絕對不可以讓這件事再度發生，不管在台中還是新北。

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