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    首頁　>　新北市

    藍營議員林金結將參加今晚「阿銘之友會」 挺侯葉元之稱有空就會去

    新北市議員林金結（中右）上午與侯郭同行，晚上也會參加「阿銘之友會」活動。（林金結提供）

    新北市議員林金結（中右）上午與侯郭同行，晚上也會參加「阿銘之友會」活動。（林金結提供）

    2023/05/12 09:51

    〔記者翁聿煌／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘巡迴台灣的4場造勢活動，最後一場今天晚上6點在新北市板橋第二體育場舉行，外界都在關注藍營有誰會參加，新北市議員林金結上午陪同郭台銘參加板橋慈惠宮起駕遶境儀式，他表示，晚上也會參加「阿銘之友會」活動，另有想要參選板橋區立委的葉元之也表示，既然有受邀，他有空就會參加。

    林金結表示，2014年首度參選新北市第二屆議員選舉，在大環境艱困的情形下，蒙郭台銘站台力挺，為國民黨新北市保留一席議員，也是他連任3任議員的開始，一張票一世情，今天「阿銘之友會」舉辦活動，他當然也要參與相挺，回報郭董當年的支持。

    葉元之表示，他是挺侯友宜的，但是既然郭台銘有邀請他參加在板橋舉行的「阿銘之友會」活動，他會視晚上的行程安排，有空就會去。

    林金結表示，2024是戰爭與和平的選擇，他與市長侯友宜、郭台銘都希望「要和平，免戰爭，孩子不上戰場，守護中華民國，下架民進黨」，郭台銘與侯友宜，都有龐大的支持者與民意基礎，都是全台人民殷殷期盼的領袖人選，最終不管誰代表國民黨擔任總統候選人，唯有團結，相互需要就能勝選，林金結認為「郭侯合體，如虎添翼，下架民進黨才容易」。

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