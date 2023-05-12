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    首頁　>　新北市

    藍營王見王聚首慈惠宮！ 侯友宜、郭台銘齊點起馬炮

    藍營總統參選人王見王！ 鴻海集團創辦人郭台銘與新北市長侯友宜先後到板橋慈惠宮，並接連公開致詞，2人在廟門前攜手齊點「起馬炮」，點炮時，郭台銘全程都沒抬頭。（記者闕敬倫攝）

    藍營總統參選人王見王！ 鴻海集團創辦人郭台銘與新北市長侯友宜先後到板橋慈惠宮，並接連公開致詞，2人在廟門前攜手齊點「起馬炮」，點炮時，郭台銘全程都沒抬頭。（記者闕敬倫攝）

    2023/05/12 08:59

    首次上稿 08:33
    更新時間 08:59（新增：侯郭點起馬炮）

    〔記者闕敬倫／新北報導〕藍營總統參選人王見王！鴻海集團創辦人郭台銘今早6時許到板橋慈惠宮參加起駕遶境儀式，新北市長侯友宜7時許也趕抵現場，2人接連與宮廟委員們、民代們、里長們一同向媽祖敬拜，並前後公開致詞，之後在廟門前攜手齊點「起馬炮」。郭台銘表示，祈求能夠帶給兩岸和平、台灣經濟繁榮。侯友宜則說，咱都是「一家厝人」，媽祖保祐台灣會更好。

    今天上午6點多，郭台銘一大早帶著車隊前往慈惠宮，進宮廟內敬香朝拜，他在廟門前接受媒體聯訪，全程自稱「板橋阿銘」以示接地氣。

    郭台銘表示，他是在媽祖廟裡出生，在這邊生長、長大，過去從板橋國中畢業，「這是我的根、我的源，是生我、養我、育我，聖母的聖地，今天適逢聖母聖誕，我能回到這裡來，每一年都參加這個祭拜」。

    郭台銘說，「今天能夠回到正好是聖母聖誕，我能夠回來參加這個媽祖宮遶境活動起駕，很榮幸、圓滿，希望能夠帶給兩岸和平、台灣經濟繁榮，帶給台灣未來新世代新和平跡象，是我祈求願望的」。

    侯友宜致詞說，3月23日是媽祖生日，他每年在媽祖誕辰時，都會來到板橋媽的慈惠宮，來點起馬炮，希望藉媽祖慈悲的心遶境祈福，讓新北市平安、讓國家能夠太平，風調雨順。

    侯友宜指出，他出生在嘉義朴子配天宮旁邊，每天都在廟口前面玩，媽祖看他長大，保佑他長大的地方，自己來到北部奮鬥，媽祖的心疼惜每一個人，所以要用這種心情 ，大家一起團結一起走。

    侯友宜續稱，今天來到「板橋媽」，謝謝板橋媽在自己做新北市長期間，出錢又出力，照顧非常多，尤其防疫期間慈悲捐1千萬元，讓疫情能順利通過，所以大家給板橋媽講一聲「勞力感謝」。

    侯友宜說，他常說台灣小小，新北市是台灣最大市，無論如何都不分你我、族群、政黨，愛媽祖，媽祖都會保佑，同樣用這種心情，「我們一家厝人，在媽祖保佑下，我們國家一定越來越好，人民越來越安定」。

    侯友宜重申，「今天媽祖生日，大家一起向前走，因為我們都是一家厝人，感謝大家，祝福媽祖，保佑台灣會更好」。

    鴻海集團創辦人郭台銘今早板橋慈惠宮參加起駕遶境儀式，向媽祖敬拜、獻花獻果。（記者闕敬倫攝）

    鴻海集團創辦人郭台銘今早板橋慈惠宮參加起駕遶境儀式，向媽祖敬拜、獻花獻果。（記者闕敬倫攝）

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