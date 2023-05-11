「小王」竟是自家老爸！ 傻眼人夫怒告親爹獲賠15萬

鄭男返家時無意間發現妻子林女竟與其父擁抱、親吻，後來更到公園幽會，舉止親密，鄭男氣得與林女離婚，並向其父求償60萬元。（情境照）

2023/05/11 17:58

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院三重簡易庭日前上演一場兒子告親爹，且親爹被控是「小王」的民事求償訴訟！身為兒子的鄭男返家時無意間發現妻子林女竟與其父擁抱、親吻，後來更到公園幽會，舉止親密，鄭男氣得與林女離婚，並向其父求償60萬元，法官審理後判定鄭父與媳婦有不正當交往關係，判賠15萬元，可上訴。

鄭男怒控，2021年7月2日，他返家時意外發現林女與他父親在屋內擁抱與親吻，其妻嚇得下跪說：「不到一個月」，但又爭辯：「我就說頂多就這樣陪陪著他」，鄭男聽聞怒斥：「陪、陪、陪到倆個抱在一起，抱在一起親在一起」。

鄭男也質問其父：「每次回來都鬼鬼崇業的，當我白痴喔，我是不想抓你而已拉」、「為什麼要弄到我老婆？」、「抱到我老婆，親到我老婆」，事後雙方協商鄭父搬離住處，且不得與兒媳聯繫，鄭男也與林女簽生活協議書，承諾不再與其父往來。

怎料，同年8月間，鄭男發現2人竟然跑到新北市土城浮洲橋溪州河濱公園散步，其妻還把頭靠近鄭父肩膀上，舉止親密，鄭男氣得離婚，但之後又發現2人仍繼續幽會，鄭父甚至稱呼林女為：「寶貝」，並有親吻臉頰與擁抱行為，因此怒告親爹侵害配偶權，求償60萬元。

鄭父否認與媳婦偷情，辯稱當日喝酒後，向媳婦訴苦時，對方基於親情予以擁抱打氣，但他因不勝酒力、無意間「觸碰」到媳婦嘴邊臉頰位置。

法官依鄭男所提供的對話記錄、錄音檔及影片得知，鄭父承認與媳婦擁抱、親吻，並於LINE對話中：「親嘴有抱一下沒有不承認」，且2人確實有到公園散步，已逾越一般男女、親人、長輩晚輩間交往分際，侵害鄭男配偶權；至於離婚後2人仍有聯繫、親吻擁抱等行為，法官認為，鄭男與林女當時已經離婚，這些行為已非鄭男配偶權受侵害範圍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法