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    拱侯友宜選總統 議員陳永福：性格像李登輝、體格像鄧小平

    民進黨議員陳永福讚侯友宜要有勇氣選總統，並指他的性格像李登輝、體格像鄧小平。（記者許倬勛攝）

    民進黨議員陳永福讚侯友宜要有勇氣選總統，並指他的性格像李登輝、體格像鄧小平。（記者許倬勛攝）

    2023/05/11 17:37

    〔記者許倬勛／新北報導〕新北市長侯友宜下週可能被國民黨中央徵召角逐總統大位，民進黨議員陳永福今質詢稱，侯的性格像前總統李登輝、體格則像前中共領袖鄧小平，還贈孟子古訓「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」給侯友宜；侯答詢，他一輩子都顧中華民國、顧台灣，想的都是讓讓這塊土地更好。

    陳永福為侯友宜抱屈，稱他在這段時間以來受到的攻擊，比鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲還多，畢竟在台灣，有能力的人往往遭妒、攻擊；陳又說，雖然綠營的質詢砲火強烈，但對侯不一定是壞事，如孟子古訓「天將降大任於斯人也，必苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」。

    陳永福接著說，他觀察侯友宜許久，認為他的性格像李登輝、體格像鄧小平，拱侯要有勇氣爭大位，但前提是絕不能被中共打壓，一定要保護台灣。陳頻頻「助攻」，也令一旁藍營議員拍手叫好。

    侯友宜答說，他把外在的攻擊當作鼓勵，就像拿短槍面對長槍，他不怕任何挑戰，只怕我們沒有信心，展現雖萬人吾往矣的勇氣。侯愈說愈激昂，振臂拉高分貝，他說，自己一輩子都為了中華民國、台灣，以後也會用這樣的心情前行、打拚。

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