林秉宥揭五股棄屍案兇槍來源 與去年三重查獲百把模擬槍相同

侯友宜今日在議會備詢。（記者黃子暘攝）

2023/05/11 17:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市五股區昨（10）日發生槍擊棄屍案，死者傳為市府官員家屬，市議員林秉宥今（11）日質詢時表示，兇槍與去年三重區查獲一百多把模擬槍是同一來源，他希望市府處理治安問題別糾結在「過去認為正確的方法」，讓基層疲於奔命。市長侯友宜大聲反擊，是中央未盡源頭管理職責，讓槍支流進來，源頭管理最重要。

林秉宥表示，五股區兇槍與三重區模擬槍的來源均是2013至2021年間進口的2998把槍枝，警政署沒收了200把，其他槍枝至今流落各縣市。

林秉宥說，侯友宜即將離開市府，警察局長廖訓誠一來新北市任職就碰上這麼多案件，他擔憂新北警方沒有足夠人力應付，希望市府處理案件不要往錯誤的方向做，或糾結在｢過去認為正確的方法」上。

侯友宜反駁，「源頭不管理的中央為什麼不管理好」，讓槍枝流入，辛苦基層同仁要以生命為代價辦案。他說，源頭管理最重要，應該落實。

林秉宥說，過去灰色地帶的問題如今已有法令明確禁止，希望侯友宜就事論事。

侯駁斥，犯罪是滾動式修正，早點修法預防犯罪就不會有事，發現事件也應立即追溯源頭、改變作戰策略；中央反應不即時，法令去年底才修正，「治安的事情早點反應、早點做」，就不會有槍枝流入犯罪。

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