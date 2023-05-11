為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    林秉宥揭五股棄屍案兇槍來源 與去年三重查獲百把模擬槍相同

    侯友宜今日在議會備詢。（記者黃子暘攝）

    侯友宜今日在議會備詢。（記者黃子暘攝）

    2023/05/11 17:39

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市五股區昨（10）日發生槍擊棄屍案，死者傳為市府官員家屬，市議員林秉宥今（11）日質詢時表示，兇槍與去年三重區查獲一百多把模擬槍是同一來源，他希望市府處理治安問題別糾結在「過去認為正確的方法」，讓基層疲於奔命。市長侯友宜大聲反擊，是中央未盡源頭管理職責，讓槍支流進來，源頭管理最重要。

    林秉宥表示，五股區兇槍與三重區模擬槍的來源均是2013至2021年間進口的2998把槍枝，警政署沒收了200把，其他槍枝至今流落各縣市。

    林秉宥說，侯友宜即將離開市府，警察局長廖訓誠一來新北市任職就碰上這麼多案件，他擔憂新北警方沒有足夠人力應付，希望市府處理案件不要往錯誤的方向做，或糾結在｢過去認為正確的方法」上。

    侯友宜反駁，「源頭不管理的中央為什麼不管理好」，讓槍枝流入，辛苦基層同仁要以生命為代價辦案。他說，源頭管理最重要，應該落實。

    林秉宥說，過去灰色地帶的問題如今已有法令明確禁止，希望侯友宜就事論事。

    侯駁斥，犯罪是滾動式修正，早點修法預防犯罪就不會有事，發現事件也應立即追溯源頭、改變作戰策略；中央反應不即時，法令去年底才修正，「治安的事情早點反應、早點做」，就不會有槍枝流入犯罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    五股槍擊棄屍案 2嫌聲押禁見
    2023/05/11 14:59

    五股槍擊棄屍案 2嫌聲押禁見
    五股棄屍案相驗 家屬低調未見新北市府副發言人
    2023/05/11 11:11

    五股棄屍案相驗 家屬低調未見新北市府副發言人

    免承受建設黑暗期 大業路自住客首選
    欠債惹殺機 新北25歲男遭槍殺床單裹屍丟五股山區
    2023/05/10 21:10

    欠債惹殺機 新北25歲男遭槍殺床單裹屍丟五股山區
    男遭槍殺棄屍五股山區！愛子生日失聯 母報案尋獲冰冷遺體
    2023/05/10 20:35

    男遭槍殺棄屍五股山區！愛子生日失聯 母報案尋獲冰冷遺體

    三重亮點區在哪 這重磅建設最大焦點
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播