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    退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫 即日起受理報名

    台灣邁入高齡化社會，民眾退休後再就業成趨勢，開心工作兼快樂生活。（銀髮人才資源中心提供）

    台灣邁入高齡化社會，民眾退休後再就業成趨勢，開心工作兼快樂生活。（銀髮人才資源中心提供）

    2023/05/11 11:05

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北護老樂活居家長照機構自去年開始透過勞動部勞動力發展署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心申請「退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，續聘退休黃大姐擔任長照訓練課程老師，規劃如預防跌倒照顧技巧、壓傷護理等內容，希望藉此將經驗的火炬不斷傳遞下去。

    銀髮中心主任余璦君說，對企業而言，新人培訓不僅在基礎知識的傳遞，如何提升職能所需的實務經驗更是關鍵，再加上要熟悉專業上的「眉角」尤其不容易，若有資深前輩的領航則能使新人更快進入狀況。

    像是今年已經72歲的黃老師將畢生職涯都奉獻給長照領域，將近30年的豐富經驗建構為系統化課程，讓居服員們都能受到全方位的照護訓練。

    黃老師說，一線照護居服員上課都很認真，工作遇到問題都可藉由上課中討論怎麼做更好，比如有一位個案阿嬤長期臥床，一般只學翻身防止患者褥瘡，但我會教他們利用一些技巧幫助病人從久臥進步到能坐起，居服員學會後隔天去試做真的成功，就會很有成就感，她很樂意把這些經驗都傳承給學員，這就是她的使命感。

    余璦君表示，「退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」鼓勵各領域的資深退休銀髮族續留職場轉任內部講師，透過經驗傳承，減少企業與新員工的育才成本，讓智慧得以持續淬煉，企業僱用退休銀髮族提供實務技術指導或擔任教育訓練講師，每位雇主每年最高可補助50萬元。

    今年度「退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」目前已開放受理至6月底止，雙北地區企業如想了解更多關於補助計畫之申請方式，歡迎電洽銀髮中心（02）7730-8878。

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