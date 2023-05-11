控新北治安崩壞、市長擺爛 綠營議員穿防彈背心質詢侯友宜

民進黨新北市議員穿防彈背心舉行記者會、質詢。（記者黃子暘攝）

2023/05/11 10:42

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市在4月先後發生數起槍擊案，昨（10）日新店區、五股區又傳出槍響，新北市議會民進黨團議員今（11）日身穿防彈背心，舉行「新北市治安大崩壞，市長大擺爛」記者會，批市長侯友宜無法保護市民，面對議員質詢治安問題又卸責中央，市民白天也不安全，請侯友宜先保護好市民再去選總統。

民進黨議員戴瑋姍、張錦豪、顏蔚慈、蘇錦雄Paylang．Caya、林秉宥出席記者會，會後身穿防彈背心進入議場質詢。

戴瑋姍說，新北市槍擊案一案接一案，昨日發生行刑式槍擊案、警匪槍戰，侯友宜曾說治安是地方首長的責任，治安不好，市長該下台，如今是忘了還是不願記起？她批評，侯連身邊的人都保護不了，市民只能自己穿上防彈衣自保，新北市變新「慶記之都」。

張錦豪表示，侯友宜是「喬王」，也是新北市長，是否可以「喬」黑道不要再來新北開槍？他希望侯先保護好市民再去選總統。

顏蔚慈說，侯曾震怒表示要全權負責治安到底，如今仍有一連串槍擊案，民進黨團在議會就治安問題向侯質詢，他的反應不是指控民進黨團抹滅基層警員努力，就是推責任給中央。蘇錦雄Paylang．Caya、林秉宥說，民進黨團訴求市長鐵腕處理治安問題，一個月來新北市傳百餘聲槍響，侯應正視治安問題，否則他的總統之路還沒開始，就會在此結束。

市府警察局長廖訓誠表示，對於槍枝查緝部分，新北警除了原有的偵查技巧外，更配合多管道查察與約制，來查緝地下兵工廠與進口走私，並約制相關業者，來減少槍枝的出現；此外，警方對近期治安事件均積極面對，如八里槍擊案，兩天就把槍手跟主嫌查獲到案。

新北警方表示，犯罪發生的原因各有不同，警察局在全力防制之餘，也希望外界勿將案發原因單一歸咎於警察，新北警方以有限人力面對變化多端的治安環境，警察局也正規劃向中央申請增加預算員額來因應，維護新北市治安。

民進黨新北市議員穿防彈背心舉行記者會、質詢。（記者黃子暘攝）

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