停辦海洋音樂祭生波 新北市府：支持獨立音樂活動從未中斷

新北市政府舉辦新北市河海音樂季，持續支持獨立音樂活動，提供樂團表演舞台活動，吸引大量青年朋友前來參加。（圖為新北市政府提供）

2023/05/10 21:53

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市貢寮海洋音樂祭，自2000年起至2019年辦理19屆，近年來考量疫情關係，停辦3年。疫情期間，新北市觀光旅遊局考量疫情狀況及活動場域需求，持續支持獨立音樂活動提供樂團表演舞台，今年的河海音樂季預定在8月舉辦，連續3個週末開唱，地點在淡水漁人舞台及新北大都會公園。

觀光旅遊局指出，近幾年來，隨著城市建設在改變，新北大都會公園這樣大型活動腹地的機能、周邊大眾捷運建設路網也漸趨完善，新北大都會公園因為交通區位優勢，吸引大量民眾搭乘捷運就可以參加活動。

去年，河海音樂季延續海洋音樂祭精神，第一次在新北大都會舞台舉辦，方便樂團及廣大樂迷前往，活動吸引大量青年朋友前來參加、支持。觀光旅遊局今年持續提供獨立音樂表演舞台，辦理專屬於獨立音樂的河海音樂季，讓更多人可以共襄盛舉。

至於貢寮海洋音樂祭，考量當地具有豐富的地理人文和自然景觀，相較於以往集中2-3天舉辦音樂性活動，貢寮擁有多樣化活動和景點，更適宜辦理推動一段期間、結合地方在地資源特色的旅遊活動，持續引進人潮，帶動區域經濟發展。

今年5月20日起，觀旅局在貢寮將舉辦「青春山海線-貢響山海祭」連續4週活動，透過拉長活動時間軸，並連結福隆國際沙雕藝術季以及東北角管理處的福隆生活節，持續為貢寮旅遊注入長期活動推廣效益。

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