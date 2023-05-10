新北槍案頻傳！溯源查黑槍找錯方向？ 警：多管道查察

新北市上月發生黑幫尋仇69槍案件，今再傳出新店區、五股區傳出疑槍擊事件，新北市議員林秉宥（左）質疑溯槍方向錯誤。新北市警局說，警方多管道查緝地下兵工廠及走私槍械，查察玩具槍廠商是為防制私售違法管制品。（林秉宥服務處提供）

2023/05/10 20:40

〔記者闕敬倫、姚岳宏／新北報導〕新北市上月發生黑幫尋仇互開共69槍案，新店區、五股區今再傳出疑似槍擊事件，非法改造槍械問題頻傳，新北市議員林秉宥直指中央法令已落日查禁，質疑新北市長侯友宜與新北市政府警察局溯源槍枝方向錯誤。對此，新北市警局回應，警方配合多管道查緝地下兵工廠及走私槍械，查察玩具槍廠商是為了防制私售違法管制品，提醒業者、民眾勿有僥倖心理。

議員林秉宥今日到議會質詢表示，只要發生治安事件，新北市府就只想著找玩具槍業者的麻煩，如今無論是模擬槍、操作槍，未登記且任何有可能改造成武器的槍，全都是違法的狀態，提醒市長及警察局長不要再找錯對象，若想解決治安問題，要找到真正生產、進口有害零件的人。

新北市警局指稱，對於槍枝查緝部分，警方除原有的偵查技巧外，更配合多管道查緝地下兵工廠與進口走私槍砲刀彈，並約制相關業者，以減少槍枝的出現，會查察低動能氣動遊戲用槍廠商，主要是防制有心業者私下販賣違法商品。

新北警察局長廖訓誠表示，民眾若無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，可能違反社會秩序維護法第65條第3項規定，可處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下罰鍰，凡在新北生產、製造改造違法槍枝的工廠或個人，警方一定竭盡所能查緝到案，切勿心存僥倖。

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