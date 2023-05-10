獲民進黨立委初選提名 何博文：矢志贏回北海岸關鍵一席

民進黨中執委今通過「2024年立委初選提名候選人案」，下午公告52名位立委提名候選人；其中，新北市第一選區立委候選人何博文發出豪語說，「矢志為民進黨贏回關鍵一席」。 （何博文服務處提供）

2023/05/10 22:17

〔記者闕敬倫／新北報導〕民主進步黨中央黨部執行委員會今日通過「2024年第11屆區域立法委員初選選區提名候選人案」，下午公告52位立委提名候選人；其中，獲選的新北市第一選區立委候選人何博文發出豪語說，「矢志為民進黨贏回關鍵一席」。

民進黨主席賴清德表示，感謝中央黨部及選對會成員的辛苦，也要恭喜通過黨內提名的52位立委，預祝高票當選；接下來還有20個徵召區及不分區，要在之後繼續完成提名，希望民進黨全體竭盡全力，爭取人民的支持；除了讓總統高票當選，國會也一定要過半。

何博文指出，自己出身基層，在政壇奮鬥多年，從事政治工作從來都是「水裡來、火裡去」，民進黨歷來有誠信原則與栽培後進的價值、傳統，他以新北市黨部主委的身分，身先士卒挑選艱困的北海岸地區，感謝總統蔡英文與副總統賴清德的共同肯定，2024年矢志替民進黨贏回北台灣立委關鍵一席。

何博文表示，新北市的交通、治安、產業發展等重大問題百廢待舉，這些年自己深入基層、了解市政、爭取建設經驗豐富，市民在意的交通、教育、人文環境等問題，他會提出具體政見，如爭取芝投公路、全力爭取基金挹注地方公共建設、北海岸興建觀光水族館、大力推動八里台北港籌建八里輕軌並興建免稅購物中心、開闢泰山匝道、林口輕軌等政策，為建構更美好的北海岸努力打拼。

何博文說，先前台中與南投的立委補選，選民選擇「清廉」而非「貪瀆」，選擇「社宅」而非「豪宅」，選擇「孩子的未來」而非「公子的前途」，這次新北市第一選區的選舉也將會是如此，他深信選民需要的是一位「出身基層能解決問題的人」，而非「背景雄厚的人體收割機」，懇請市民給予一個改變北海岸的機會。

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