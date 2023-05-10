顏蔚慈揭新北青年局教用抖音課程 侯友宜：講師準備、公務員沒用

新北市議員顏蔚慈今質詢市長侯友宜，有關抖音資安疑慮問題。（記者許倬勛攝）

2023/05/10 17:07

〔記者許倬勛／新北報導〕「新北市對於中共威脅完全不設防！」新北議員顏蔚慈今天在議會總質詢揭露市府青年事務局花公帑教「自媒體引流」課程，其中教材竟是有嚴重資安疑慮的抖音課程，讓資安門戶大開、罔顧市民權益；市長侯友宜對此表示，該門課程是業界講師所準備，他保證公務人員絕對沒有使用抖音，全按中央規定，也承諾他本人未來不論在何職務，都不會使用抖音。

顏蔚慈提供資料指出，2020年新北市教育局要求參與反毒影片競賽的學生，必須先下載註冊抖音帳號；上月青年局在市府青職基地，辦理一堂「自媒體引流」課程，請來號稱「Tiktok金牌」的創作者，居然全程宣傳抖音、教大家製作抖音影片，市長本人更曾在選舉期間拍攝抖音影片。

顏蔚慈說，近年中共祭出「國家情報法」、「數據安全法」，禁止抖音母公司出售演算法，要求抖音提供大量包括照片、指紋及聲紋等隱私數據，當世界各國都已明確指出抖音存在巨大資安危害，甚至進一步立法限制公部門使用抖音，新北市卻持續無視抖音的資安威脅。

侯友宜回應，對於使用抖音，中央有明確規定禁止，新北市府上下沒有公務人員使用抖音、未來也不會；青年局長邱兆梅則表示，該堂課是由業師自行準備教材，之後有相關課程會多加注意。

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