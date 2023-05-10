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    文攻武嚇、一中原則...... 議員戴瑋姍要侯友宜「說出來」並譴責

    新北市長侯友宜接連被問國家認同、九二共識等問題。（記者許倬勛攝）

    新北市長侯友宜接連被問國家認同、九二共識等問題。（記者許倬勛攝）

    2023/05/10 16:11

    〔記者許倬勛／新北報導〕新北市議會民進黨團總質詢砲聲隆隆，針對中共文攻武嚇、一中原則、台海危機、九二共識及新疆集中營等議題，議員戴瑋姍要市長侯友宜「說出來」並予以譴責。侯答詢不斷表示「我們是中華民國」，對於兩岸間的問題應在平等、友善、尊嚴的原則下交流，至於人權問題，他強調是普世價值，當然要守護。

    「台海危機的威脅者是誰？」戴瑋姍說，台海危機全球關注，烏俄戰爭也讓全世界看見獨裁政權失控的結果，美國國務卿布林肯、南韓總統尹錫悅紛表態台海危機是全球問題，但中共卻稱是內政問題，請侯答詢表態。

    侯友宜說了3次「我國就是中華民國」，戴瑋姍追問侯中共駐法大使盧沙野稱「台灣沒有民族自決權，要由中國人決定台灣命運」，侯是否不敢表述「台灣是台灣，中國是中國」？侯說，中華民國的領土就是台澎金馬，要對國家有信心、增加友邦、兩岸降低衝突，台灣的命運當然由中華民國國民決定。

    戴瑋姍也談及侯友宜出訪新加坡，是否代表延序辜汪會談、馬習會的九二共識路線？侯口口聲聲稱反對一國兩制，卻又不敢表態兩國論、九二共識。侯說，中華民國是主權獨立國家，有憲法、國號、國旗，「妳也是中華民國一員」。

    戴瑋姍火力全開，提及侯友宜2017年出訪中國南京曾說出「每次來到這裡，對兩岸一家親的理念都會留下深刻印象」侯說，他支持尊重平等友善交流、降低衝突；至於「今天新疆，明天台灣」若台灣被中共統一，恐重現新疆集中營慘況，侯說，對人權應予以保護，這是全球的普世價值。

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