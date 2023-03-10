侯友宜補國際外交學分？ 新北祕書處長訪紐約市府

新北市政府祕書處長饒慶鈺（中）拜會紐約市政府，由紐約市國際事務局副局長Mr. Dilip Chauhan（左二）、紐約市長辦公室國際事務幕僚長Ms. Aissata M.B. Camara（右二）接待。（新北市政府祕書處提供）

2023/03/10 16:39

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜身為國民黨熱門的總統候選人之一，兩岸及國際論述被視為弱項，但他昨天（9日）強勢回應，「不管是城市的外交或重大的兩岸議題，新北市都有它的角色跟定位」的同時，身為他國際外交重要幕僚的新北市政府祕書處處長饒慶鈺，正代表他拜會紐約市政府，並參與聯合國非政府組織婦女大會NGO CSW67論壇活動。

新北市政府今（10）天以新聞稿發布饒慶鈺代表侯友宜拜會紐約市政府及參與聯合國非政府組織論壇的消息，內容提到，新北市政府響應3月8日國際婦女節，國內、國際論壇齊開，包括在國內攜手基北桃舉辦婦女高峰論壇，開創北部地區女力藍圖。

祕書處指出，紐約是全世界第一個發佈地方自願檢視報告（Voluntary Local Review，VLR）的城市，新北是全國第一，兩個城市在2020年共同簽署紐約市VLR宣言，且兩位市長都是警察出身，在推廣SDGs、韌性城市、疫後復甦等共同議題上交流熱烈，雙方期待未來互訪。

過去3年，兩個城市透過線上維繫情誼未曾中斷，疫後首次實體會議由饒慶鈺代表侯友宜輕送邀請卡，紐約市由市長辦公室國際事務幕僚長Ms. Aissata M.B. Camara、副局長Mr. Dilip Chauhan以及市長禮賓主任 Ms. Rena Abbasova接待。

祕書處說明，饒慶鈺參加的是聯合國城市與地方政府聯盟（UCLG）的地方政府論壇，是婦女大會的重要官方活動，新北市是唯一受邀的東亞城市，會後並共同發表宣言。UCLG在去年的聯合國氣候變遷大會COP 27地方政府論壇，也邀請新北就SDG VLR的進展作分享，新北在國際組織裡的貢獻深受重視。

此行還將參訪Facebook總部Meta科技、馬紹爾群島駐聯合國常任代表、哥倫比亞大學氣候學院和國際公共事務學院、麻省理工學院（MIT）媒體實驗室及波士頓地區產官學界代表。祕書處強調，這些都是侯友宜過去5年推動城市外交的國際夥伴。

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